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08:01 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Госслужащим открывают отчетные аккаунты

В Министерстве труда готовят инструкцию для чиновников, которым теперь придется отчитываться о деятельности в интернете. С этого года им надо сообщать работодателю «об адресах сайтов», на которых ими размещалась «общедоступная информация». Отказ заполнить утвержденную правительством форму будет грозить расторжением служебного контракта, заявили «Ъ» в Минтруде. В Институте развития интернета отмечают, что сейчас «обработка достоверности ссылок чиновников не подразумевается».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На вопрос «Ъ» об объеме информации, которую потребуется сдавать чиновникам, в пресс-службе Минтруда ответили, что «предоставление сведений будет осуществляться по установленной распоряжением правительства РФ от 28 декабря 2016 года N2867-р форме»: «В настоящее время методические рекомендации по заполнению данной формы разрабатываются». Дату готовности инструкции там не уточнили.

В Министерстве связи комментировать порядок заполнения формы «Ъ» не стали.

Новая обязанность появилась у государственных и муниципальных служащих с этого года. К 1 апреля чиновники должны заполнить форму «об адресах сайтов и (или) страниц сайтов», на которых ими за последний год размещалась «общедоступная информация, а также данные, позволяющие их идентифицировать».

Желающие поступить на службу должны заполнить информацию о своих действиях в интернете за последние три года.

Обязанность была введена поправками к законам «О государственной гражданской службе РФ» и «О муниципальной службе в РФ» в середине 2016 года, а форма — распоряжением правительства.

Чиновники в разговоре с «Ъ» отмечали, что новые требования по отчетности, изложенные и в законе, и в подзаконном акте правительства, размыты. Их интересовал вопрос, как можно будет отличить настоящий аккаунт, созданный госслужащим, от подделки. Отмечали они, что норма затронет не только самих чиновников, но и их знакомых (если на их персональных страницах в соцсетях чиновниками оставлены ссылки или записи).

Соавтор поправок единоросс депутат Госдумы Владимир Бурматов обосновывал необходимость новой отчетности тем, что при поступлении на госслужбу соискателю можно будет отказать, если работодателю не понравится его интернет-активность.

А почему он должен брать на работу человека, который аффилирован с той или иной коммерческой структурой, а теперь приходит распределять миллиардные бюджетные подряды и средства?
Владимир Бурматовсоавтор поправок


По словам собеседника «Ъ» в одном из министерств, в аппарате правительства уже разрабатывают свои, смягченные рекомендации. В форму предлагается вносить информацию, только «если есть в интернет-материале ФИО, год рождения и фото». В любом случае, это будет означать официальную верификацию аккаунтов в соцсетях.

Чиновники опасаются, что неточность при заполнении формуляра о деятельности в интернете может грозить увольнением.

В пресс-службе Минтруда на вопрос «Ъ» об ответственности за отказ заполнить форму заявили, что «непредоставление указанных сведений может повлечь расторжение контракта»: «Это несовместимо с нахождением на государственной гражданской или муниципальной службе, а также является препятствием к поступлению на службу».

В случае с госслужбой Минтруд ссылается на ст. 16 («Ограничения, связанные с гражданской службой») закона.

«В данный момент обработка достоверности ссылок чиновников не подразумевается, — отмечает директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин.— Первичный шаг в процессе — получить заполненные формы со ссылками на страницы чиновников».

Максим Иванов, Роман Рожков

Комментарии
2
ММС
Чем больше имеется публичной информации о том или ином чиновнике, тем он открытее и поэтому для контроля над его деятельностью со стороны общества условия лучше.
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А Б
Ограничения права человека на его активность в интернете, не связанную со служебной деятельностью, есть ни что иное, как нарушение прав человека. Наверняка найдутся люди, которые постараются оспорить это в Европейском суде по правам человека. С большой долей вероятности можно говорить, что эти суды они выиграют.
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