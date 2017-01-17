Госслужащим открывают отчетные аккаунты

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На вопрос «Ъ» об объеме информации, которую потребуется сдавать чиновникам, в пресс-службе Минтруда ответили, что «предоставление сведений будет осуществляться по установленной распоряжением правительства РФ от 28 декабря 2016 года N2867-р форме»: «В настоящее время методические рекомендации по заполнению данной формы разрабатываются». Дату готовности инструкции там не уточнили. В Министерстве связи комментировать порядок заполнения формы «Ъ» не стали.



Новая обязанность появилась у государственных и муниципальных служащих с этого года. К 1 апреля чиновники должны заполнить форму «об адресах сайтов и (или) страниц сайтов», на которых ими за последний год размещалась «общедоступная информация, а также данные, позволяющие их идентифицировать».

Желающие поступить на службу должны заполнить информацию о своих действиях в интернете за последние три года.

Обязанность была введена поправками к законам «О государственной гражданской службе РФ» и «О муниципальной службе в РФ» в середине 2016 года, а форма — распоряжением правительства.



Чиновники в разговоре с «Ъ» отмечали, что новые требования по отчетности, изложенные и в законе, и в подзаконном акте правительства, размыты. Их интересовал вопрос, как можно будет отличить настоящий аккаунт, созданный госслужащим, от подделки. Отмечали они, что норма затронет не только самих чиновников, но и их знакомых (если на их персональных страницах в соцсетях чиновниками оставлены ссылки или записи). Соавтор поправок единоросс депутат Госдумы Владимир Бурматов обосновывал необходимость новой отчетности тем, что при поступлении на госслужбу соискателю можно будет отказать, если работодателю не понравится его интернет-активность.

А почему он должен брать на работу человека, который аффилирован с той или иной коммерческой структурой, а теперь приходит распределять миллиардные бюджетные подряды и средства? Владимир Бурматов соавтор поправок



По словам собеседника «Ъ» в одном из министерств, в аппарате правительства уже разрабатывают свои, смягченные рекомендации. В форму предлагается вносить информацию, только «если есть в интернет-материале ФИО, год рождения и фото». В любом случае, это будет означать официальную верификацию аккаунтов в соцсетях.

Чиновники опасаются, что неточность при заполнении формуляра о деятельности в интернете может грозить увольнением.