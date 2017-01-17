Порошенко потребовал ввести безвизовый режим между Украиной и ЕС в 2017 году

Москва. 17 января. INTERFAX.RU — Президент Украины Петр Порошенко в понедельник заявил, что официальный Киев выполнил все критерии Евросоюза и украинцы должны получить право безвизовых поездок в страны ЕС.

«Благодаря нашим совместным усилиям в 2016 году удалось найти формулу для разблокирования ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС. В 2017 году мы должны наконец решить этот вопрос. Во-первых, должны сделать Соглашение об ассоциации юридически свершившимся фактом. Во-вторых, украинцы должны наконец получить право осуществлять безвизовые поездки в страны ЕС», — заявил он на встрече с иностранными послами, сообщает пресс-служба главы государства в понедельник.

При этом Порошенко подчеркнул, что «и первый, и второй вопросы уже филигранно отшлифованы, все обязательства выполнены, все критерии достигнуты».

«Дальше откладывать — вопиюще несправедливо, потому, что украинцы заплатили высокую цену. И опасно, так как дальнейшие ничем не аргументированные промедления подрывают веру украинцев в Европу, чего, собственно, и добивается Россия», — сказал президент Украины.

В то же время, по его словам, украинцы подчас больше верят в европейские ценности, чем сами жители ЕС. «На Украине в европейский проект и ценности верят иногда больше, чем даже в самой Объединенной Европе. И как бы этого кому-то не хотелось, мы ни при каких условиях не намерены отказываться от евроинтеграционного курса», — подчеркнул Порошенко.

Он также отметил высокую динамику отношений с США в прошлом году, и заявил, что видит намерение новой администрации соблюдать взятые на себя обязательства.