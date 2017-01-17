Порошенко потребовал ввести безвизовый режим между Украиной и ЕС в 2017 году
Президент заявил, что украинцы верят в европейские ценности, больше, чем сами жители Евросоюза.
Президент заявил, что украинцы верят в европейские ценности, больше, чем сами жители Евросоюза.
Москва. 17 января. INTERFAX.RU — Президент Украины Петр Порошенко в понедельник заявил, что официальный Киев выполнил все критерии Евросоюза и украинцы должны получить право безвизовых поездок в страны ЕС.
«Благодаря нашим совместным усилиям в 2016 году удалось найти формулу для разблокирования ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС. В 2017 году мы должны наконец решить этот вопрос.
При этом Порошенко подчеркнул, что «и первый, и второй вопросы уже филигранно отшлифованы, все обязательства выполнены, все критерии достигнуты».
«Дальше откладывать — вопиюще несправедливо, потому, что украинцы заплатили высокую цену. И опасно, так как дальнейшие ничем не аргументированные промедления подрывают веру украинцев в Европу, чего, собственно, и добивается Россия», — сказал президент Украины.
В то же время, по его словам, украинцы подчас больше верят в европейские ценности, чем сами жители ЕС. «На Украине в европейский проект и ценности верят иногда больше, чем даже в самой Объединенной Европе. И как бы этого
Он также отметил высокую динамику отношений с США в прошлом году, и заявил, что видит намерение новой администрации соблюдать взятые на себя обязательства.
«2016 был годом высокой динамики наших контактов и сотрудничества на основе постоянной двухпартийной поддержки Украины. Приятно было почувствовать это лично во время телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом уже через несколько дней после дня выборов», — цитирует слова Порошенко его