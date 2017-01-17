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05:22 (мск), источник: РБК

Советник Трампа обозначил сроки улучшения отношений с Россией

Улучшение отношений России и США, если оно возможно, может произойти в течение года, заявил советник президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Источник: Reuters

«Я вообще очень оптимистичный человек, так же, как и избранный президент. У него есть видение взаимных интересов, и, возможно, через год отношения с российским народом и российским правительством будут лучше, чем сегодня», — цитирует Скарамуччи агентство ТАСС.

Я не говорю, что так случится. Кто знает, какие обстоятельства или факты повлияют на наши отношения, но мы в любом случае этого хотим.
Энтони Скарамуччисоветник избранного президента США Дональда Трампа

Кроме того, он сказал, что за столом переговоров Москва и Вашингтон могут попытаться найти лучшее решение проблем, чем санкции.

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«Я считаю, что санкции были не самой лучшей вещью, но, в то же время, действия, предпринятые российским правительством, были восприняты с определенным неодобрением в международном сообществе. Скорее всего, у нас будет возможность сесть снова за стол переговоров и посмотреть, не можем ли мы прийти к лучшему соглашению», — пояснил собеседник агентства.

При этом он отметил, что санкции «в некотором роде имели обратный эффект из-за характера русских людей», потому что в ответ они сплотились вокруг своего президента.

Скарамуччи также высказался за свободу торговли и заявил, что администрация Трампа не возражает против инвестиций американских компаний в российскую экономику. Он уточнил, что сейчас этому мешают санкции, а решить этот вопрос должны президент Соединенных Штатов и будущий госсекретарь Рекс Тиллерсон.

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