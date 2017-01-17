Ле Пен пообещала признать Крым частью России в случае победы на выборах

«Да, после референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским. Я сожалею о том, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не был воспринят в международном сообществе и ООН», — сказала Ле Пен в интервью, которое публикует во вторник газета «Известия».

Кандидат в президенты Франции также заявила, что всегда призывала к мирному решению украинского вопроса. «В данной ситуации ЕС оказывает негативное воздействие, обостряя напряженность и поддерживая конфликт. Для его преодоления необходимо, чтобы все игроки сели за стол переговоров, а для этого нужно перестать демонизировать какую-либо из сторон», — сказала Ле Пен.

Кроме того, она назвала «бессмысленными» антироссийские санкции. «Санкции — это довольно глупый метод в дипломатии. Все страны должны проявлять уважение друг к другу, вести переговоры на равных и принимать компромиссные решения, приемлемые для всех», — подчеркнула кандидат в президенты Франции.