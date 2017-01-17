Вячеслав Шпорт отменил запланированную поездку в Ванино

Хабаровск, 17 января, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отменил рабочую поездку в п. Ванино, которая была намечена на сегодня, отменена, сообщает ИА AmurMedia с ссылкой на информированный источник в краевом правительстве.

Поездку и встречу с жителями портового поселка отменили за день, 16 января. Причины столь скоропалительной отмены пока не сообщаются.