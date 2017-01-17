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04:03 (мск), источник: AmurMedia.ru

Вячеслав Шпорт отменил запланированную поездку в Ванино

Причины отмены визита пока неизвестны.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 17 января, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отменил рабочую поездку в п. Ванино, которая была намечена на сегодня, отменена, сообщает ИА AmurMedia с ссылкой на информированный источник в краевом правительстве.

Поездку и встречу с жителями портового поселка отменили за день, 16 января. Причины столь скоропалительной отмены пока не сообщаются.

Между тем, многочисленные жалобы местных жителей на ухудшение экологической обстановки по-прежнему остаются без ответа, а записанное на территории порта видеобращение к президенту РФ докера Александра Егорова имело для работника печальные последствия. Руководство порта объявило докеру выговор и лишило денежной премии. Однако, общественность посчитала наказание земляка несправедливым. Поэтому главными темами для обсуждения на митинге намечены поддержка Александра Егорова и угольная пыль, ведущая к настоящей экологической катастрофе.

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