Вячеслав Шпорт отменил запланированную поездку в Ванино
Причины отмены визита пока неизвестны.
Причины отмены визита пока неизвестны.
Хабаровск, 17 января, AmurMedia.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отменил рабочую поездку в п. Ванино, которая была намечена на сегодня, отменена, сообщает ИА AmurMedia с ссылкой на информированный источник в краевом правительстве.
Поездку и встречу с жителями портового поселка отменили за день, 16 января. Причины столь скоропалительной отмены пока не сообщаются.
Между тем, многочисленные жалобы местных жителей на ухудшение экологической обстановки