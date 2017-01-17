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05:15 (мск), источник: РБК

CNN напомнил высказывания Трампа о России до президентской гонки

До начала президентской кампании в США высказывания Дональда Трампа в адрес России были не такими дружественными, отмечает CNN. Трамп призывал ввести санкции против Москвы, критиковал Барака Обаму за нерешительность и называл Россию «самой большой проблемой».

Источник: Reuters

Телеканал CNN опубликовал подборку фрагментов интервью избранного президента США Дональда Трампа, которые он давал до того, как вступил в президентскую гонку. В них он называл Россию самой большой проблемой для Вашингтона, а также выступал за введение санкций в отношении Москвы.

Так в интервью Fox News от 24 марта 2014 года, вскоре после присоединения Крыма к России, Трамп согласился с оценкой России, которую дал бывший кандидат в президенты от республиканцев Митт Ромни. В ходе дебатов Ромни назвал Россию «геополитическим врагом номер один».

Митт был прав когда сказал, что Россия — наша самая большая проблема.
Дональд Трампизбранный президент США (цитата по CNN)

Он отметил тогда​, что некоторые медиа высмеяли Ромни за эти слова. «Они смеялись. А оказалось, что он был абсолютно прав. Посмотрите, что Россия делает с Ираном, как они контролируют ситуацию в Сирии и буквально везде… Нас выкинули отовсюду», — сказал тогда Трамп.

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До этого, 3 марта, в интервью этому же телеканалу Трамп также заявлял о солидарности с высказыванием Ромни. «Ну Митт был прав, причем никто не знал, насколько он оказался прав. Вы только посмотрите на ответ Обамы и на то, что происходит», — сказал тогда Трамп и добавил, что США проиграли ситуацию в Сирии, а Россия взяла верх.

В этом же интервью Трамп сказал, что «есть много способов воздействия на экономику России», которая, по его словам, «не сильна с экономической точки зрения».

В другом интервью телеканалу NBC, которое состоялось 14 марта 2014 года, Трамп развил эту мысль и прямо заявил, что США обязательно должны ввести санкции против России. «Мы должны показать силу. Путин успешно перехватил инициативу у Обамы, перехватил у нас и делал это долгое время», — сказал Трамп.

Телеканал отмечает, что эти высказывания избранного президента резко контрастируют с дружественной по отношению к России риторикой, которую он начал использовать после начала президентской кампании.

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