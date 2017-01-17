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07:17 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Некоторые нардепы ходят в Верховную Раду с оружием — Добродомов

По словам внефракционного народного депутата Дмитрия Добродомова в здании парламента есть специальные шкафчики для хранения оружия, и некоторые из народных избранников ими пользуются.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Некоторые народные депутат ходят в Верховную Раду с оружием, заявил внефракционный нардеп Дмитрий Добродомов.

«Некоторые депутаты приходят на заседания Верховной Рады с оружием. Там даже есть шкафчики для хранения. Еще в начале, когда я начинал работать, охранники переспрашивали: “У вас, случайно, нет с собой оружия?”. Но такие шкафчики есть, и кто-то даже сдает его», — заявил Добродомов в эфире телеканала «112 Украина».

При этом он отметил, что сам оружием не пользуется.

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«Я не хожу с огнестрельным оружием, я не понимаю, зачем ходить с ним. И меня удивило количество оружия, подаренного депутатам и чиновникам», — отметил народный депутат.

В канун Нового года Пашинский сообщил о нападении. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему — Вячеславу Химикусу.

Причиной конфликта между Пашинским и Химикусом явился автомобиль, который стоял на обочине без габаритный огней и создавал аварийную ситуацию. Открыто уголовное производство по статье «хулиганство». При этом в понедельник адвокат пострадавшего заявил, что Пашинский до сих пор не допрошен правоохранительными органами.

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