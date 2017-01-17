Некоторые нардепы ходят в Верховную Раду с оружием — Добродомов

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Некоторые народные депутат ходят в Верховную Раду с оружием, заявил внефракционный нардеп Дмитрий Добродомов.

«Некоторые депутаты приходят на заседания Верховной Рады с оружием. Там даже есть шкафчики для хранения. Еще в начале, когда я начинал работать, охранники переспрашивали: “У вас, случайно, нет с собой оружия?”. Но такие шкафчики есть, и кто-то даже сдает его», — заявил Добродомов в эфире телеканала «112 Украина».

При этом он отметил, что сам оружием не пользуется.