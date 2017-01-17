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07:13 (мск), источник: Nur.kz

Айсултан Назарбаев: Эра агашек подходит к концу

Внук президента высказался о коррупционерах.

Источник: Nur.kz

Внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан высказал свое мнение о происходящем в Казахстане, о работе президента, а также о высокопоставленных чиновниках, которых обвиняют в коррупции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Айсултан Назарбаев в последнее время часто высказывается о беспределе, творящемся в окружении президента. Он, кажется, всерьез обеспокоен будущим, в котором он хотел бы жить вместе со своей семьей. Ведь как говорится, комфорт начинается с себя, а значит если каждому будет хорошо, то страна станет лучше.

«Когда я впервые публично высказался на тему футбола, весь мой мир строился вокруг этой игры. Искренности, с которой я люблю его и сегодня, не убавилось. Но позже, с рождением дочери, появилось четкое понимание, что жизнь — не игра, даже если речь идет об «игре номер один».

После того, как я стал отцом, горизонт моего мира сильно расширился. Знаете, не проходит и дня, чтобы я не думал о Казахстане, в котором растет моя дочь, ее будущие подруги, в которой где-то растет ее будущий муж…, — написал Айсултан.

«Поэтому сегодня решил как гражданин РК, как внук президента, со своей маленькой «колокольни» высказаться о наиболее актуальных, как мне кажется, вопросах. Говорить, когда есть что сказать — это не привилегия, а обязанность. А мне, как человеку активному, повидавшему мир и оставшемуся патриотом своей Родины, есть с чем сравнивать и есть что высказать.

К сожалению, не для всех это очевидно, но события последнего времени в мире, в первую очередь в США и в Европе, свидетельствуют о новых, более сложных вызовах Казахстану, причем во всех сферах жизни — это, в конечном счете, касается каждого казахстанца! Конечно, все эти вызовы легли на плечи президента РК.

Глава государства на высоте, твердо держит руль управления Казахстаном — почитайте западную прессу и сами убедитесь в объективности сказанного. И пока знаковые люди в его окружении по сотому разу в кулуарах перетирают тему «транзита власти», он просто работает, — отметил внук президента.

«В команде президента много людей, большинство — профессионалы. Но к сожалению некоторые не справляются с симптомами звездной болезни. Вроде как и винить их не правильно — болезнь серьезная, и столько крепких людей ломала на протяжении веков. Но, факт остается фактом: эти люди, к огромному сожалению, далеки от интересов страны, народа, замыкаются на своих корыстных и меркантильных интересах.

Такие больные люди по определению уже не способны решать сложные государственные задачи. Чем они помогут моему деду в период, когда требуется работа с двойной самоотдачей? — считает Айсултан Назарбаев.

«Мы все видим, как Карим Масимов расчищает окружение президента от коррупционеров и прилипал. Нигде уже не используется это старое словосочетание “враг народа”, но я думаю, что оно крайне уместно в отношении проворовавшихся чиновников высшего эшелона. Потому что плохо они делают не друг другу, а именно народу. Зная своего деда, я могу смело утверждать: эту трудную работу Масимов будет проводить до полной очистки окружения президента Казахстана», — подчеркнул он.

«В такой момент главное не превращать системную работу в «охоту на ведьм» — цель должна оставаться чистой — поймать воров и осудить их по-закону. Честные госслужащие не должны ничего бояться просто потому, что якобы «ситуация обострилась». Все обострения начинаются в душе, потому что вор всегда знает, что он вор.

Лично мне интересно, сохранят ли в итоге свои кресла председатель Нацбанка Акишев, руководитель аппарата президента Джаксыбеков? Ведь их прямые подчиненные подозреваются в совершении тяжких коррупционных и государственных преступлений. А я хорошо знаю упомянутых господ, и никогда не поверю, что кто-то умудрялся проворачивать серьезные дела за их спинами втайне….

Проверки покажут нам, замарали ли себя грязными делишками господа Утемуратов и Тасмагамбетов.

Но если сегодня вы спросите у любого на улице — вам скажут, что эти люди обворовали народ. Хвала Всевышнему, таких фамилий в действительности, не так уж и много. Просто порождаемый ими негатив накрывает страну какими-то плотными тучами. Что ж, по всей видимости эра агашек подходит к концу — Казахстан меняется прямо у нас на глазах.

Уверен у нового председателя КНБ хватит времени и возможностей, чтобы разобраться с этой кучей проблем — его роль сейчас важна для страны как никогда прежде, — считает Айсултан Назарбаев.

«Всех своих друзей, а их у меня много, а также молодежь моего поколения, призываю поддержать стратегический курс Казахстана на укрепление стабильности и независимости. Ведь через какое-то время нам тоже придется нести ответственность уже перед нашими детьми, за то каким будет их Казахстан.

Пройдут годы и моя уже повзрослевшая дочь прочитает этот пост в фейсбук — в интернете ничего не теряется.

Я надеюсь, что в тот момент про коррумпированный Казахстан я ей буду рассказывать уже как сказку: «ты не поверишь, на когда-то давно нашей страной пытались управлять темные силы, которые не хотели людям счастья… Но потом все поменялось», — заключил Айсултан Назарбаев.

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