Айсултан Назарбаев: Эра агашек подходит к концу

Внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан высказал свое мнение о происходящем в Казахстане, о работе президента, а также о высокопоставленных чиновниках, которых обвиняют в коррупции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Айсултан Назарбаев в последнее время часто высказывается о беспределе, творящемся в окружении президента. Он, кажется, всерьез обеспокоен будущим, в котором он хотел бы жить вместе со своей семьей. Ведь как говорится, комфорт начинается с себя, а значит если каждому будет хорошо, то страна станет лучше.

«Когда я впервые публично высказался на тему футбола, весь мой мир строился вокруг этой игры. Искренности, с которой я люблю его и сегодня, не убавилось. Но позже, с рождением дочери, появилось четкое понимание, что жизнь — не игра, даже если речь идет об «игре номер один».

После того, как я стал отцом, горизонт моего мира сильно расширился. Знаете, не проходит и дня, чтобы я не думал о Казахстане, в котором растет моя дочь, ее будущие подруги, в которой где-то растет ее будущий муж…, — написал Айсултан.

«Поэтому сегодня решил как гражданин РК, как внук президента, со своей маленькой «колокольни» высказаться о наиболее актуальных, как мне кажется, вопросах. Говорить, когда есть что сказать — это не привилегия, а обязанность. А мне, как человеку активному, повидавшему мир и оставшемуся патриотом своей Родины, есть с чем сравнивать и есть что высказать.

К сожалению, не для всех это очевидно, но события последнего времени в мире, в первую очередь в США и в Европе, свидетельствуют о новых, более сложных вызовах Казахстану, причем во всех сферах жизни — это, в конечном счете, касается каждого казахстанца! Конечно, все эти вызовы легли на плечи президента РК.

Глава государства на высоте, твердо держит руль управления Казахстаном — почитайте западную прессу и сами убедитесь в объективности сказанного. И пока знаковые люди в его окружении по сотому разу в кулуарах перетирают тему «транзита власти», он просто работает, — отметил внук президента.

«В команде президента много людей, большинство — профессионалы. Но к сожалению некоторые не справляются с симптомами звездной болезни. Вроде как и винить их не правильно — болезнь серьезная, и столько крепких людей ломала на протяжении веков. Но, факт остается фактом: эти люди, к огромному сожалению, далеки от интересов страны, народа, замыкаются на своих корыстных и меркантильных интересах.

Такие больные люди по определению уже не способны решать сложные государственные задачи. Чем они помогут моему деду в период, когда требуется работа с двойной самоотдачей? — считает Айсултан Назарбаев.