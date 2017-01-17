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07:14 (мск), источник: АиФ Омск

Омский губернатор отправил в отставку замминистра Аркадия Соловьёва

Против чиновника возбуждено уголовное дело.

Глава региона Виктор Назаров уволил первого заместителя министра имущественных отношений Омской области Аркадия Соловьева, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Омскрегион».

Как стало известно, Аркадию Соловьёву недавно было предъявлено обвинение о превышении должностных полномочий во время его работы в мэрии Омска.

При этом, по данным журналистов «Омскпортала», возглавляющий минимущество Борис Смольников сказал, что не может конкретизировать суть предъявленных Соловьёву обвинений, поскольку это прерогатива правоохранительных органов.

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