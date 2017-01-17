Омский губернатор отправил в отставку замминистра Аркадия Соловьёва
Против чиновника возбуждено уголовное дело.
Против чиновника возбуждено уголовное дело.
Глава региона Виктор Назаров уволил первого заместителя министра имущественных отношений Омской области Аркадия Соловьева, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Омскрегион».
Как стало известно, Аркадию Соловьёву недавно было предъявлено обвинение о превышении должностных полномочий во время его работы в мэрии Омска.
При этом, по данным журналистов «Омскпортала», возглавляющий минимущество Борис Смольников сказал, что не может конкретизировать суть предъявленных Соловьёву обвинений, поскольку это прерогатива правоохранительных органов.