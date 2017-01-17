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10:26 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сунгоркин: Земли у нас как не было, так и нет, а ДВ гектар нанайцы брать не спешат

По словам руководителя объединения малочисленных народов края, даже если и взять гектар, то земли для ведения хозяйства все равно не хватит.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 17 января, AmurMedia.

Представители коренных народов Приамурья не спешат получить бесплатный дальневосточный гектар. Однако даже если и взять земельный участок полощадью один гектар, то для ведения традиционного нанайского хозяйства его будет недостаточно, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель «Объединения по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья» Леонид Сунгоркин. Программа дальневосточного гектара существует почти год, и по истечению этого времени правительство Хабаровского края уже похвасталось первыми результатами. Желание стать собственниками бесплатного земельного участка изъявило свыше трех тысяч дальневосточников, однако пока гектарами обзавелась только тысяча человек. Однако, как заявил Леонид Сунгоркин, ДВ гектар чуть ли не последнюю очередь интересует как раз таки представителей малочисленных народов Приамурья.

— Представители ассоциации коренных малочисленных народов, которая действует уже больше двадцати лет, при поддержке министерства природных ресурсов высказались открыто, и они говорили о том, что отбираются традиционные земли, которые позже уходят под дальневосточный гектар. Причем из нанайских сел мне никто не звонил, и не сообщал, что у него что-то отняли. Но как показала практика, нанайцы и не торопятся брать эти гектары, — сообщил Леонид Сунгоркин.

По словам Леонида, сам он возможность получить бесплатный гектар упускать не будет.

— Как коренной житель я решил взять гектар, и мои знакомые также обзавелись участком. Хотя, насколько я знаю, жители других нанайских сел не особо спешат обзаводиться земельными участками. Несмотря на то, что мы и живем здесь, в крае, у нас как не было традиционного природопользования, так и нет. То, что у нас есть какая-то земля — это миф. У меня, например, есть община, но у нее даже нет рыбопромыслового участка. Это говорит только о том, что у нас работа по освоению ДВ гектара особо не проводится, а люди не торопятся брать землю у себя на местах, — добавил Леонид Сунгоркин.

При этом представитель коренных малочисленных народов Приамурья отметил, что в вопросах развития дальневосточного гектара необходимо брать пример с краевого соседа — Якутии.

— Нам нужно брать пример с Якутии. Там проживает в разы больше представителей коренных малочисленных народов. И там, если человек берет себе землю под сельскохозяйственные нужды, то ему предоставляют сразу десять гектаров. Я считаю что это правильно, поскольку один гектар — это очень мало. И это повезет, если получится засеять весь гектар. А что если территория лесистая, или болотистая, которая не пригодна для земледелия. Даже для животноводства гектара не хватит. Если я, например, захочу разводить коров, то мне не хватит земли на все постройки и пастбища. Единственный выход из этой ситуации — это объединение нескольких участков в один для ведения совместного хозяйства, — отметил Леонид Сунгоркин.

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