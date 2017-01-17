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06:57 (мск), источник: Om1.ru

Во время визита в Омск Колокольцев посетил академию МВД

Министр МВД России побывал в музее и на мемориале погибшим выпускникам.

Вчера, 16 января в ходе рабочей поездки в Омскую область министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев посетил академию МВД.

Высокопоставленный силовик узнал о службе и быте курсантов, материальной образовательной базе учебного заведения.

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Отметим, что в омской академии МВД с 1920 года подготовлено более 65 000 специалистов, свыше 1 300 выпускников получили дипломы с отличием, имена 143 занесены на Доску почета. В числе выпускников 158 генералов, более 60 докторов и свыше 370 кандидатов наук, 4 выпускника удостоены звания Герой Российской Федерации и один Герой Советского Союза. 34 выпускника погибли при исполнении служебного долга и были награждены высокими государственными наградами посмертно.

Министр внутренних дел побывал в мемориальном комплексе, посвященном погибшим выпускникам, а также в музее академии.

Также в ходе визита Владимир Колокольцев посетил УМВД России по Омской области, где представил личному составу областного управления МВД России нового руководителя, полковника полиции Леонида Коломийца.

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