Промедление с безвизом подрывает веру украинцев в Европу — Порошенко

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Официальный Киев выполнил все критерии Евросоюза по предоставлению безвизового режима, и украинцы должны получить право безвизовых поездок в страны ЕС, заявил президент Петр Порошенко.

«Благодаря нашим совместным усилиям в 2016 году удалось найти формулу для разблокирования ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС. В 2017 году мы должны наконец решить этот вопрос. Во-первых, должны сделать Соглашение об ассоциации юридически свершившимся фактом. Во-вторых, украинцы должны, наконец, получить право осуществлять безвизовые поездки в страны ЕС», — заявил Порошенко на встрече с иностранными послами, аккредитованными в Украине, сообщает пресс-служба главы государства в понедельник.

При этом президент подчеркнул, что «и первый, и второй вопросы уже филигранно отшлифованные, все обязательства выполнены, все критерии достигнуты».

«Дальше откладывать — вопиюще несправедливо, потому, что украинцы заплатили высокую цену. И опасно, так как дальнейшие ничем не аргументированные промедления подрывают веру украинцев в Европу, чего, собственно, и добивается Россия».

Как сообщалось, накануне президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в ходе телефонного разговора выразили уверенность в завершении в ближайшее время процесса ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и введении безвизового режима для граждан Украины.