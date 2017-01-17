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10:02 (мск), источник: Sputnik.by

Президентский график: Лукашенко встретится с Омаром аль-Баширом

Первая встреча лидеров двух стран состоялась накануне: президент Судана встретил своего белорусского коллегу у трапа самолета, когда Александр Лукашенко в международный аэропорт Хартума.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Продолжается официальный визит главы белорусского государства Александр Лукашенко в Судан: в президентском график на вторник запланированы переговоры с Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом.

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«Стороны обсудят перспективы и основные направления развития белорусско-суданских отношений, определят конкретные шаги по их расширению», — сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

Как ожидается особое внимание будет уделено вопросам экономического сотрудничества, в частности, планируется заключение договоренностей о развитии взаимодействия в разных сферах.

Ожидаются также встречи Главы белорусского государства с вице-президентом Судана Хасабу Абдельрахманом и председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером.

В столице Судана во время визита Александра Лукашенко пройдет белорусско-суданский деловой форум, в рамках которого Судан презентует свои инвестиционные возможности и перспективы промышленной кооперации с белорусскими компаниями. Речь пойдет и о сотрудничестве в нефтяной сфере Судана, аграрном секторе. Кроме того, будут рассмотрены возможности работы в Беларуси для суданских компаний. По итогам бизнес-форума ожидается подписание ряда документов между представителями белорусских предприятий и суданских компаний.

В этот же день официальный визит главы белорусского государства будет завершен, и Александр Лукашенко вернется в Беларусь.

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