Кондратьев поручил патрулировать водоемы в черте населенных пунктов

Главы муниципалитетов получили задания по усилению работы по предупреждению и недопущению гибели людей на воде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Подобные ситуации, когда дети и взрослые проваливаются под лед, в крае происходят каждый год, но одними лекциями на подростков не воздействовать, необходимо создать условия, чтобы свой досуг они проводили безопасно», — сказал губернатор.

Он отметил, что патрулированием водоемов должны заниматься не только спасатели, но и добровольные народные дружины и казаки.

Также Кондратьев дал поручение проработать во всех муниципалитетах вопрос обеспечения транспортной доступности между населенным пунктом и местом досуга людей, особенно подростков.

Отметим, что кроме того, на совещании обсуждался вопрос организации безопасных мест проведения крещенских купаний. Возле купелей должны быть оборудованы временные спасательные посты, а также обеспечено присутствие медиков и инспекторов ГИМС, представителей полиции и казачества. Кроме того, рекомендовано оборудовать места купания пунктами для временного обогрева и переодевания.

Как писал «ФедералПресс» ранее, спасатели нашли тела четверых подростков в Краснодарском крае. Они утонули в реке Кирпили. Отметим, что пятеро подростков 12−13 лет переходили через реку Кирпили, когда провалились под лед. Один из подростков был спасен.