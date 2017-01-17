Глава МВД рассказал о 9 террористически уязвимых объектах Универсиады

«Девяти объектам Универсиады придан статус уязвимых в террористическом отношении, организованы обследования объектов на наличие взрывчатых, радиоактивных, химических веществ, а также соблюдение правил противопожарной безопасности. Созданы условия бесперебойной работы досмотрового оборудования и специальных средств. Установлено 96 арок и 27 рентгенотелевизионных установок, введены в действие системы видеонаблюдения, насчитывающие свыше 2000 камер, из них — 182 камера с выводом в центр оперативного управления», — проинформировал министр на заседании правительства.



По его словам, для решения оргвопросов создан оперативный штаб, он будет располагаться на территории деревни Универсиады.