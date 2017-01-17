Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Красная волчанка не дает американке выходить из дома
Вылетевший в Таиланд самолет экстренно вернулся в Россию
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения»
Кэти Перри стала блондинкой
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Врач скорой испортил шлагбаум, чтобы попасть к пациенту
Красная волчанка не дает американке выходить из дома
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
15Второй зимний Московский Велопарад
1645-летие Константина Хабенского
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
08:37 (мск), источник: Newtimes.kz

Глава МВД рассказал о 9 террористически уязвимых объектах Универсиады

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов рассказал о 9 террористически уязвимых объектах Универсиады, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

«Девяти объектам Универсиады придан статус уязвимых в террористическом отношении, организованы обследования объектов на наличие взрывчатых, радиоактивных, химических веществ, а также соблюдение правил противопожарной безопасности. Созданы условия бесперебойной работы досмотрового оборудования и специальных средств. Установлено 96 арок и 27 рентгенотелевизионных установок, введены в действие системы видеонаблюдения, насчитывающие свыше 2000 камер, из них — 182 камера с выводом в центр оперативного управления», — проинформировал министр на заседании правительства.

По его словам, для решения оргвопросов создан оперативный штаб, он будет располагаться на территории деревни Универсиады.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Опознаны тела 37 погибших при крушении самолета под Бишкеком
Министр труда пообещал увеличение зарплат
Полиция задержала стрелка из ночного клуба в Стамбуле
Советник Трампа назвал сроки улучшения отношений с Россией
СМИ: Чиновников заставят отчитываться о деятельности в интернете
CNN напомнил заявления Трампа о России до президентской гонки
Умер астронавт, последним ступавший на поверхность Луны
Новосибирские ученые обнаружили ген депрессии
Спорт
«Спартак» объявил о трансфере Луиза Адриану Экс-игрок «Милана» подписал долгосрочный контракт с красно-белыми
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Российский гаджет зарядит смартфон от огня Иностранные продукты способны заряжать смартфон или планшет только 3-5 минут — пока не закипит вода. Российский аналог заряжает гаджеты столько, сколько нужно
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Эксперты рассказали о скрытых скидках на жилье в Москве
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом 22-летняя супруга известного телеведущего родила ему второго сына.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь