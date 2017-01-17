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08:34 (мск), источник: Publika.md

Бывшего замгенпрокурора Андрея Пынтю приговорили к условному сроку

К двум годам условно приговорили бывшего заместителя генерального прокурора Андрея Пынтю.

Источник: Publika.md

Кроме того, он не сможет в течение трех лет занимать должности прокурора или судьи. Вердикт вынес вчера суд столичного сектора Рышкановка.

«Оглашается вердикт суда: Пынтя Андрей Георгиевич признан виновным. Он приговорен к двум годам заключения с лишением права занимать должности прокурора или судьи в течение трех лет. Андрей Пынтя на два года освобождается от отбывания главного наказания — тюремного заключения».

Прокуроры с решением суда согласны. Они не будут опротестовывать его в Апелляционной палате.

«Суд удовлетворил требование обвинения, мы считаем, что решение законное», — заявил прокурор Виталий Галеру.

Сам осуждённый от комментариев отказался.

Бывшего замгенпрокурора Андрея Пынтю приговорили за превышение служебных полномочий. Его признали виновным в незаконной передаче в Россию дела криминального авторитета Григория КарамалАка, известного по прозвищу «Болгар». В Молдове КарамалАка обвиняли в бандитизме, шантаже, вымогательстве и вооруженных ограблениях. В 2014-ом Генеральная прокуратура передала дело в Москву, где с него сняли все обвинения. Пресса неоднократно писала о дружбе КарамалАка с Ренато Усатым, лидером формирования «Наша партия».

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