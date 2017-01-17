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10:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Артур Чилингаров не собирается уходить из Госдумы

Депутат полностью опроверг информацию СМИ об уходе.

Источник: Reuters

Депутат Госдумы от Красноярского края Артур Чилингаров сообщил, что он не писал заявление об уходе из парламента. Более того, он даже ничего не слышал о том, что его собираются заменить другим народным избранником. Об этом исследователь полярных регионов рассказал корреспонденту РБК.

«Я не собираюсь уходить», — приводит издание слова Чилингарова.

Уход Чилингаров из Госдумы депутаты действительно обсуждали. Дело в том, что в ноябре океанолога госпитализировали в больницу с острой болью. Но дальше этих самых обсуждений дело не заходило — Чилингаров не стал сдавать мандат «по состоянию здоровья».

Напомним, 16 января телеканал «Дождь» опубликовал комментарий депутата Чилингарова, в котором говорилось, что народный избранник собирается сложить свои полномочия. Кроме того, место Чилингарова якобы должен был занять Сергей Сокол, бывший заместитель экс-губернатора края Александра Хлопонина.

Добавим, что Артур Чилингаров впервые был избран в Госдуму в 1993 году, став заместителем председателя Думы и членом комитета по обороне. Затем он избирался в Думу пять раз.

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