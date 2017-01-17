Артур Чилингаров не собирается уходить из Госдумы

Депутат Госдумы от Красноярского края Артур Чилингаров сообщил, что он не писал заявление об уходе из парламента. Более того, он даже ничего не слышал о том, что его собираются заменить другим народным избранником. Об этом исследователь полярных регионов рассказал корреспонденту РБК.

«Я не собираюсь уходить», — приводит издание слова Чилингарова.

Уход Чилингаров из Госдумы депутаты действительно обсуждали. Дело в том, что в ноябре океанолога госпитализировали в больницу с острой болью. Но дальше этих самых обсуждений дело не заходило — Чилингаров не стал сдавать мандат «по состоянию здоровья».

Напомним, 16 января телеканал «Дождь» опубликовал комментарий депутата Чилингарова, в котором говорилось, что народный избранник собирается сложить свои полномочия. Кроме того, место Чилингарова якобы должен был занять Сергей Сокол, бывший заместитель экс-губернатора края Александра Хлопонина.

Добавим, что Артур Чилингаров впервые был избран в Госдуму в 1993 году, став заместителем председателя Думы и членом комитета по обороне. Затем он избирался в Думу пять раз.