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08:45 (мск), источник: Publika.md

Игорь Додон встретится с Владимиром Путиным в Москве

Президент Молдовы Игорь Додон встретится сегодня в Москве со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Источник: Publika.md

Они обсудят двусторонние отношения и экономическое сотрудничество между странами.

В повестке визита и встреча с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и патриархом Кириллом. Игорь Додон встретится также с председателем совета директоров Газпрома Алексеем Миллером.

На среду, 18 января, запланирована встреча с молдавской диаспорой в Москве. Это первый официальный визит Игоря Додона за границу в качестве президента. Делегация отправилась в Москву накануне. В ее состав входят башкан Ирина Влах и советники главы государства.

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