Игорь Додон встретится с Владимиром Путиным в Москве
Президент Молдовы Игорь Додон встретится сегодня в Москве со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Президент Молдовы Игорь Додон встретится сегодня в Москве со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Они обсудят двусторонние отношения и экономическое сотрудничество между странами.
В повестке визита и встреча с
На среду, 18 января, запланирована встреча с молдавской диаспорой в Москве. Это первый официальный визит Игоря Додона за границу в качестве президента. Делегация отправилась в Москву накануне. В ее состав входят башкан Ирина Влах и советники главы государства.