Мэрия Воронежа расширит действие дизайн-регламента на 24 улицы
В 2016 собственникам зданий выдали 1,3 тыс. паспортов фасадов зданий. Собственники более 1,6 тыс. помещений убрали с фасадов баннеры и броские вывески.
В 2016 собственникам зданий выдали 1,3 тыс. паспортов фасадов зданий. Собственники более 1,6 тыс. помещений убрали с фасадов баннеры и броские вывески.
Городские власти расширят действие
Правительство определило 74 улицы, которые приведут в соответствие с
В 2016 собственникам зданий выдали 1,3 тыс. паспортов фасадов зданий. Собственники более 1,6 тыс. помещений убрали с фасадов баннеры и броские вывески. Более 900 зданий (30% от общего количества), полностью привели в соответствие с требованиями
Губернатор Алексей Гордеев поручил продолжить работу. Глава региона подчеркнул, что подготовка документов не должна стать самоцелью, ее задача — давать положительный результат и приводить к реальным изменениям в лучшую сторону.
Контекст
В Воронеже уже действует
К октябрю 2016 года городские власти разработали вид фасадов зданий на 44 улицах Воронежа, попадающих в зону действия