Мэрия Воронежа расширит действие дизайн-регламента на 24 улицы

Городские власти расширят действие дизайн-регламента на 24 улицы, сообщил мэр Воронежа Александр Гусев на оперативном совещании в облправительстве во вторник, 17 января. Развертки для фасадов запланировали подготовить в первой половине 2017 года.

Правительство определило 74 улицы, которые приведут в соответствие с дизайн-регламентом. Для 46 улиц уже утвердили развертки с отображением всех зданий, городских центров, магистралей и значимых архитектурных объектов.

В 2016 собственникам зданий выдали 1,3 тыс. паспортов фасадов зданий. Собственники более 1,6 тыс. помещений убрали с фасадов баннеры и броские вывески. Более 900 зданий (30% от общего количества), полностью привели в соответствие с требованиями дизайн-регламента. Работы на 2,3 тыс. входных групп пока не завершены, рассказал Александр Гусев.

Губернатор Алексей Гордеев поручил продолжить работу. Глава региона подчеркнул, что подготовка документов не должна стать самоцелью, ее задача — давать положительный результат и приводить к реальным изменениям в лучшую сторону.

Контекст

В Воронеже уже действует дизайн-регламент, разработанный в 2014 году Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». В основу документа, нацеленного на улучшение облика Воронежа, специалисты заложили ряд правил, регламентирующих внешний вид входных групп, штандартов, табличек, витрин, выносных и надувных конструкций, а также ряда других элементов.