В Омской области все-таки сменился начальник бронетанкового института

Сегодня, 17 января, губернатор Омской области Виктор Назаров встретился с новым начальником Омского автобронетанкового инженерного института. На эту должность Минобороны России назначило генерал-майора Забита Хеирбекова. Ранее он возглавлял штаб материально-технического обеспечения Центрального военного округа.

Новый руководитель сообщил омскому губернатору, что уже принял руководство военным учебным заведением и изучил дела в вузе. Он готов представить свои предложения по оптимизации работы военного вуза.

Забит Хеирбеков, начальник омского автобронетанкового инженерного института:

— В ближайшие дни доложу начальнику Военной академии о состоянии дел в филиале. Подготовлен ряд предложений по дальнейшему развитию института, совершенствованию его материально-технической и учебной базы с учётом поставленных задач.

Между тем губернатор Омской области Виктор Назаров, пожелав начальнику филиала Военной академии успехов, заверил, что власти региона готовы оказывать руководству вуза всестороннее содействие.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Наша с вами общая задача — поднять уровень учебного заведения, создать все условия для подготовки высококлассных специалистов в соответствии с требованиями времени и обстановки. Мы заинтересованы, чтобы омский институт оставался лучшим, и, конечно, готовы поддерживать в планах его расширения и укрупнения.