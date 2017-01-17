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09:48 (мск), источник: VLADNEWS

Срок полномочий мировых судей в Приморье увеличат

Более детально этот вопрос обсудят 25 января.

В Приморье увеличится срок полномочий мировых судей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Соответствующие поправки в закон рассмотрели сегодня, 17 января, в ходе заседания комитета по региональной политике и законности Законодательного Собрания края.

Федеральным законом определено, что регионы имеют право назначать мировых судей на срок не более пяти лет при первом назначении и не менее пяти лет при втором. Было принято решение увеличить действующие нормативы до пяти и 10 лет соответственно. Это позволит решить сразу несколько задач: повысить статус профессии и эффективность работы мировых судей, а также сократит расходы Законодательного Собрания на проведение конкурса о замещении вакантных должностей.

Депутаты единогласно поддержали поправки в первом чтении. Более детально этот вопрос рассмотрят на заседании Законодательного Собрания в среду, 25 января.

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