Срок полномочий мировых судей в Приморье увеличат
Более детально этот вопрос обсудят 25 января.
Более детально этот вопрос обсудят 25 января.
В Приморье увеличится срок полномочий мировых судей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Федеральным законом определено, что регионы имеют право назначать мировых судей на срок не более пяти лет при первом назначении и не менее пяти лет при втором. Было принято решение увеличить действующие нормативы до пяти и 10 лет соответственно. Это позволит решить сразу несколько задач: повысить статус профессии и эффективность работы мировых судей, а также сократит расходы Законодательного Собрания на проведение конкурса о замещении вакантных должностей.
Депутаты единогласно поддержали поправки в первом чтении. Более детально этот вопрос рассмотрят на заседании Законодательного Собрания в среду, 25 января.