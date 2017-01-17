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10:21 (мск), источник: AmurMedia.ru

Глава с людьми по телефону не разговаривает — администрация Ванинского района

Власти отказались объяснять причины предоставления для проведения митинга в поддержку докера неподходящего места.

Хабаровск, 17 января, AmurMedia.

Глухая стена выросла между журналистами и администрацией Ванинского района Хабаровского края. Глава района Николай Ожаровский, как оказалось, избегает разговора по телефону не только с прессой, но и с людьми вообще, сообщили корр. ИА AmurMedia в приемной чиновника.

Напомним, ванинские власти отказали инициативной группе в изначальном месте проведения митинга в поддержку докера и против угольной пыли, назначенного на 29 января. Взамен просторной и удобной площади Мира активистам предложили использовать для схода абсолютно непригодную для проведения массовых мероприятий площадь Маяковского, заставленную новогодним убранством — елкой, снежной горкой и ледяными фигурами.

Однако получить объяснения у главы района по поводу такого странного выбора места для митинга журналистам агентства не удалось. Все попытки корреспондента побеседовать с Николаем Ожаровским приводили к неизменному отказу. А между сотрудником редакции и делопроизводителем Натальей, которая, видимо, выполняет функции личного помощника чиновника, состоялся весьма неожиданной диалог:

— Добрый день. Вам звонит корреспондент ИА AmurMedia. Соедините, пожалуйста, меня с главой.

— Глава интервью по телефону не дает и с прессой не разговаривает.

— А как же тогда нам с ним пообщаться?

— Я вам повторяю, глава с людьми по телефону не разговаривает!

Как видно из разговора, Николай Ожаровский даже не скрывает своего нежелания отвечать на вопросы, касающиеся жизни и здоровья жителей подведомственного ему района. Тех самых граждан, которые на выборах отдали голос за своего главу.

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