В Госдуме раскритиковали новую маршрутную сеть в Екатеринбурге: «Нас ждет профанация, а не реформа»

Своим мнением Андрей Альшевских поделился на своей странице в Facebook. В частности, депутат согласился, что необходимость реформы назрела давно, а общественный транспорт столицы Среднего Урала «пора выручать, спасать, модернизировать». Однако, в настоящее время происходит подмена понятий. «Нас убеждают чиновники, часто произносится в СМИ, что готовится реформа общественного транспорта Екатеринбурга. Простите, но нас обманывают. То, что перетасовали маршруты, многие сократив, то, что опять вырастет стоимость проезда, даже если введут “повременку”, тянет максимум на припарки. Нас ждет профанация, а не реформа», — подчеркнул Альшевских.

Депутат отметил, что «никто не против перемен, когда они гарантированно полезны», однако если не развивать городскую среду, а общественный транспорт одна из ее составляющих, «на выходе пассажиры получат полумеры».

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«Вспомните, сколько раз за последние годы нам повышали плату за проезд?! Что-то поменялось в итоге? Нас окружают неудобные и зачастую разломанные остановочные комплексы. Мы наблюдали, какой осознанный, полагаю, бардак творился с рекламой в транспорте не один год. Нам обещали еще чуть ли не лет десять назад, что обособят трамвайные пути. А воз и ныне там. Или напомню про опасные узкие остановки. Одни ждут трамвай, другие выходят из него, а по факту не разминуться… И “пихают” друг друга зачастую под колеса… Даже с элементарным в третьем городе страны власти не могут или не хотят справиться — разместить на каждой остановке расписание транспорта. Потому, повторю, без комплексного подхода к делу, даже если мэрия и верит искренне в свою миссию, успех ее не ждет», — напомнил Андрей Альшевских. Депутат привел в качестве примера транспортные системы в Европе, на которую так любят ссылаться и равняться чиновники администрации города. Так, например, в Варшаве есть две ветки метро и, согласно официальному сайту, 27 трамвайных линий, которые пересекают весь город: «То есть из трамвая в трамвай без особой нужды не приходится «скакать». Кроме того, в столице Польши огромное количество автобусных рейсов. При этом, для разовых поездок в общественном транспорте действует «повременка» — 20, 75 или 90 минут, а трамвайные ветки обособлены и выделены. «Представьте теперь, как у нас придется тяжко пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья после всех пересадок. Или задумайтесь, если введут повременные билеты, у скольких пассажиров прихватит сердце, когда трамваи, автобусы, троллейбусы “застрянут” в пробке. Ведь пассажиры заплатили за время… Объективно, что перенервничают», — отметил Альшевских.

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«Обойма» «серого дома» за небольшими исключениями стабильно одна и та же. То есть «реформировать» общественный транспорт сейчас взялись те, кто наблюдал за «раздербаниванием» нашего МоАПа, кто в свое время помогал «плодиться» в Екатеринбурге маршруткам, и далее. Очнулись, опомнились? Или что произошло? По давней традиции «серый дом» не поинтересовался у жителей Екатеринбурга, готовы ли мы все к автобусным, троллейбусным и трамвайным новшествам. А зря. Образно замечу, что у свердловчан (екатеринбуржцев) на генетическом уровне заложено, что, например, «первый» трамвай ходит со Вторчермета на Волгоградскую, а «четверка» — с «Южной» на Шарташ. Соответственно, почему привычки целых поколений «ломают через колено». А судьи, простите, кто? Кто сказал, что станет лучше? — поделился сомнением народный избранник. Любопытно, по данным Альшеских, за свои разработки «Город.PRO» получил больше 8 млн руб. «По сути, за то, что “поставили на уши” сотни тысяч человек. К слову, изначально свою работу они оценили меньше на 130 тыс. сколько раз за последние годы нам повышали плату за проезд?! чем конкурент из Санкт-Петербурга, ООО “Транспортная интеграция”. Будем считать, землякам повезло, и никакой связи с мэрией за ними никогда не наблюдалось. Сам заказ, который выиграл “Город.PRO”, назывался весьма сурово “Выполнение научно-исследовательских работ по оптимизации маршрутной сети общественного транспорта”. Пропустим тот момент, что закупка объявлялась ЕТТУ, хотя это, скорее, анекдотично. Объясните мне, пожалуйста, другое. Какое образование должно быть у людей, чтобы выполнить научную работу по общественному транспорту? Какой опыт? Сколько оптимизаций они уже придумали? В каких городах? Ни одной же. А чего добились, кроме ярких постов в соцсетях? Допустим, молодые люди умеючи прикрываются именем американского эксперта Jarrett Walker, с которым сотрудничают. Хорошо, обозначьте его конкретные достижения в создании новой транспортной схемы для Екатеринбурга. Не прячьтесь за фразой “про коммерческую тайну”. Также интересует, какую ответственность “Город.PRO” возьмет на себя, если придумки провалятся при реализации? сколько раз за последние годы нам повышали плату за проезд?! И то ведь сомнительно, что решатся…» — возмущен парламентарий.

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