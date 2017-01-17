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10:03 (мск), источник: ТАСС

Захарова назвала истерикой публикацию CNN подборки высказываний Трампа по РФ

Телеканал выпустил в эфир фрагменты интервью, которые избранный глава государства давал до вступления в президентскую гонку.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала истерикой публикацию телеканалом CNN фрагментов интервью, которые Трамп давал до вступления в президентскую гонку.

В них он, в частности, называл Россию самой большой проблемой для Вашингтона, а также выступал за введение санкций в отношении Москвы.

«У них уже истерика началась. Год крутили сюжеты о том, что Трамп “пророссийский президент”. А теперь решили, что пора отыгрывать в обратную сторону», — написала дипломат на своей странице в социальной сети Facebook.

В понедельник CNN опубликовал подборку фрагментов интервью, которые Трамп давал в 2014 году. По сведениям компании, в одном из них миллиардер заявил о своем согласии с республиканским кандидатом на пост президента США на выборах 2012 года Миттом Ромни, который в итоге проиграл демократу Бараку Обаме. Ромни в ходе предвыборной кампании, в частности, назвал Россию «геополитическим противником для США номер один».

По данным CNN, в марте 2014 года в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что, «Митт был прав», когда «сказал, что Россия — наша самая большая проблема».

«Оказалось, что он был абсолютно прав, — приводит CNN слова Трампа. — Посмотрите, что Россия делает с Ираном, как они контролируют ситуацию в Сирии и буквально везде, нас (США) выкинули отовсюду».

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В другом интервью Fox News в марте того же года Трамп заявил, что США могли бы принять меры экономического характера, чтобы навредить РФ, утверждает CNN. «Есть много вещей, которые мы могли бы сделать России в плане экономики», — сказал тогда он, отметив, что РФ «не является сильной с экономической точки зрения».

При этом 14 марта 2014 года в интервью NBC Трамп открыто выступил за введение санкций в отношении Москвы. «Мы определенно должны ввести санкции, мы должны показать силу», — привел CNN его слова.

По версии канала, данные заявления «резко контрастируют с дружественной по отношению к России риторикой, которую он (Трамп) начал использовать после начала президентской кампании».

Комментарии
2
perplexed
u-жа захренова,вы наверное не в курсах,но в сша как минимум две противоположные силы друг с другом бодаются. Одни одно писали,другие другое. Это же вам не большая болтоференция вождя.
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Сергей Саморуков
А что не сплясала ? Стишки что ли на табуретке почитала б... сатирические ... Как-то нет огонька ...
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Захарова назвала истерикой публикацию CNN подборки высказываний Трампа по РФ
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