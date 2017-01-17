Свердловской области исполнилось 83 года

«Нам выпало счастье жить на границе двух континентов, в опорном крае Державы, месте с интересной, насыщенной историей». Огромный промышленный, деловой и человеческий потенциал Среднего Урала, несметные богатства горных недр и уральской природы издавна составляют главную силу и мощь региона. Свердловчане любят и умеют трудиться, в каждом деле проявляют настойчивость, упорство, творческую жилку. Эти качества и формируют особый уральский характер, которому под силу любые свершения, — написал в обращении Евгений Куйвашев.

Свердловская область была образована 17 января 1934 года при разделении Уральской области. В 1938 году Пермская область была выделена из Свердловской и Средний Урал получил сегодняшние границы.