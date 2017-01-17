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10:01 (мск), источник: УралПолит.ру

Свердловской области исполнилось 83 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января, ИА УралПолит.Ru. Свердловская область отмечает 83-летие. В честь Дня образования региона губернатор обратился к жителям с поздравлением.

«Нам выпало счастье жить на границе двух континентов, в опорном крае Державы, месте с интересной, насыщенной историей». Огромный промышленный, деловой и человеческий потенциал Среднего Урала, несметные богатства горных недр и уральской природы издавна составляют главную силу и мощь региона. Свердловчане любят и умеют трудиться, в каждом деле проявляют настойчивость, упорство, творческую жилку. Эти качества и формируют особый уральский характер, которому под силу любые свершения, — написал в обращении Евгений Куйвашев.

Свердловская область была образована 17 января 1934 года при разделении Уральской области. В 1938 году Пермская область была выделена из Свердловской и Средний Урал получил сегодняшние границы.

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