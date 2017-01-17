Абаев: регистрацию в онлайн-режиме запустят 18 января
В Казахстане решили запустить возможность получения временной регистрации в режиме онлайн.
В Казахстане решили запустить возможность получения временной регистрации в режиме онлайн.
АСТАНА, 17 янв — Sputnik. Регистрация граждан в режиме онлайн будет запущена в пилотном режиме 18 января, сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.
«Если все будет успешно протестировано, то
Абаев также прокомментировал гибель человека 16 января в центре обслуживания населения (ЦОН) Алатауского района Алматы.
«Мы соболезнуем в первую очередь близким. Необходимо отметить, что мы подробно изучили этот инцидент, человек находился за рабочим столом, сидел. Медицинская помощь была ему оказана сразу же. Насколько я знаю, сейчас выясняется, что человек был болен», — добавил министр.
Как заявил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, в ЦОНах страны «сейчас все успокоилось, все решается аккуратно».
«Я вам скажу, из 100%, которые пришли и зарегистрировались, 50% пришли на постоянную регистрацию. То есть это те люди, которые вообще жили без прописки. Остальные просто на временную регистрацию встали. Я думаю, наладится это все», — заключил министр.
В Казахстане уже два человека скончались прямо в ЦОНах с начала ажиотажа
В понедельник, 16 января, в ЦОНе Алатауского района Алматы умер 52-летний мужчина. Как сообщили в госкорпорации «Правительство для граждан», он обратился в ЦОН вместе со своей супругой за услугой «Регистрация граждан по месту жительства» в 09.30, загруженности в ЦОНе на тот момент не наблюдалось. Не успев взять талон единой электронной очереди, пока супруга заполняла бланк, в 09.42 гражданин почувствовал себя плохо, после чего ему была оказана медицинская помощь медработником, дежурившим в ЦОНе. В 09.52 приехала карета скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось.
Временная регистрация с января 2017 года стала обязательной для казахстанцев, не проживающих по месту постоянной прописки. Эта норма вызвала столпотворения в ЦОНах и, как следствие, недовольство граждан. В настоящее время действует «переходный период», когда строгих взысканий за отсутствие регистрации применяться не будет. В правительстве думают над смягчением некоторых норм закона о временной регистрации.