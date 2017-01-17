Борис Дубровский отправился с рабочим визитом в Чебаркульский и Уйский районы

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, глава региона уже посетил школу имени Героя России, адмирала Германа Угрюмова в поселке Бишкиль Чебаркульского района. Борис Дубровский возложил цветы к мемориальной доске адмирала Угрюмова и других выпускников школы, погибших при несении службы.

В 2016 году в школе выполнены строительные работы на общую сумму более трех миллионов рублей, в том числе 680 тысяч — из областного бюджета. В 2016—2017 учебном году в школе открыты два кадетских морских класса. Для проведения специальной, морской подготовки в штат принят военный специалист.

Глава региона также посетил сельскохозяйственное СПК «Сарафановское» и проконтролировали реализацию программы по газификации в Бутырках.

В Чебаркуле губернатор съездит на фанерный комбинат, затем в новый дом для расселения детей-сирот и открывшийся после реконструкции детсад. После этого проведет совещание с руководством города.

Затем глава региона отправится в Уйский район, где планирует побывать на сельхозпредприятии ООО «Уйский». Завершит визит совещание по развитию Чебаркульского и Уйского районов.