Борис Дубровский отправился с рабочим визитом в Чебаркульский и Уйский районы
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский во вторник, 17 января, направился с рабочим визитом в Чебаркульский и Уйский районы.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский во вторник, 17 января, направился с рабочим визитом в Чебаркульский и Уйский районы.
Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ»
В 2016 году в школе выполнены строительные работы на общую сумму более трех миллионов рублей, в том числе 680 тысяч — из областного бюджета. В 2016—2017 учебном году в школе открыты два кадетских морских класса. Для проведения специальной, морской подготовки в штат принят военный специалист.
Глава региона также посетил сельскохозяйственное СПК «Сарафановское» и проконтролировали реализацию программы по газификации в Бутырках.
В Чебаркуле губернатор съездит на фанерный комбинат, затем в новый дом для расселения
Затем глава региона отправится в Уйский район, где планирует побывать на сельхозпредприятии ООО «Уйский». Завершит визит совещание по развитию Чебаркульского и Уйского районов.