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10:14 (мск), источник: РИА Крым

Глава Крыма поручил не допустить сброс нечистот в море

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов поручил не допускать сброс нечистот в море.

Источник: РИА "Новости"

«Создана комиссия в части проверки чистоты стоков — речки, которые впадают в море, особенно вблизи населенных пунктов или в их границах», — приводит слова Аксенова его пресс-служба.

По словам главы Республики, частные домовладения или промышленные предприятия, где отсутствовала канализация, зачастую сбрасывали все в речки, которые впадают в море.

«До 1 апреля такая работа с точки зрения мониторинга должна быть завершена. У комиссии задача четкая — к 1 мая все процедуры должны быть завершены», — сказал Аксенов.

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