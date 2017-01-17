Досрочного голосования на довыборах в ЗС Приангарья не будет — Девицкий
Избирателям, которые не смогут проголосовать по месту постоянной регистрации, выдадут открепительные удостоверения.
Избирателям, которые не смогут проголосовать по месту постоянной регистрации, выдадут открепительные удостоверения.
Досрочного голосования на дополнительных выборах в Законодательное собрание региона по одномандатным округам № 3 и № 11 не будет, рассказал на
«Довыборы пройдут в двух одномандатных округах Приангарья — в № 3 с числом избирателей более 87 тысяч человек, а также в № 11, самом северном из областных, где свыше 74 тысяч избирателей. В него включены часть города Братска, Братского района,
По данным на 17 января, облизбирком о проведении партконференций по выдвижению кандидатов уведомили Иркутское областное отделение КПРФ, региональные отделения ЛДПР и партии «Родина». Выдвижение списков кандидатов партиями заканчивается 29 января, самовыдвиженцы могут предоставить документы в окружные комиссии до 3 февраля. Не позднее 8 февраля должны быть предоставлены документы на регистрацию, следовательно для самовыдвиженцев будет всего пять дней на сбор подписей.
«Для самовыдвиженцев необходимо будет собрать 3% подписей избирателей проживающих в пределах округа, что составляет приблизительно 2,5 тысячи подписей для участия в избирательной кампании. Подписные листы для проверки выберут методом случайной выборки», — рассказал Эдуард Девицкий.
Согласно календарному плану, выдвижение кандидатов завершится 3 февраля, представить документы на регистрацию они должны не позднее 8 февраля. Агитационный период в СМИ стартует 25 февраля и продолжится до 00.00 25 марта. Жеребьевка бесплатного эфирного времени (печатной площади) пройдет не позднее 23 февраля.
Напомним, довыборы в областной парламент состоятся 26 марта, так как Алексей Красноштанов и Андрей Чернышев сложили полномочия в связи с избранием в Государственную Думу РФ.