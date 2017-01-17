Вячеслав Шпорт обратил внимание на экологические проблемы в Ванинском районе

Хабаровск, 17 января, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на заседании комиссии при наблюдательном совете свободного порта Владивосток обратил внимание на экологические проблемы в Ванинском районе. Чтобы решить вопрос со свалками древесных отходов, глава региона поручил министру природных ресурсов оказать содействие проекту завода по их переработке в углеродную крошку и мазут, сообщает ИА AmurMedia.

Напомним, что ранее Вячеслав Шпорт планировал рабочую поездку в Ванинский район, но перенес её из-за технических проблем.

— Тема экологии достаточно злободневная, и существует не только в Ванинском районе. Во время рабочих поездок в другие районы мы также видели эту неутилизированную кору, — отметил Вячеслав Шпорт.

Заметим, что в отсутствии подвижек в ликвидации свалок глава региона предположил круговую поруку лесопереработчиков и муниципалитета.

— Я указывал районным властям на проблему, но понятно, что они вместе с «Аркаимом» работают и не штрафуют его, — заявил губернатор.

По оценкам генерального директора ООО «Карбон-ДВ» Дмитрия Бочарова, инициировавшего создание завода по переработке отходов деревоперерабатывающей промышленности (опилок, коры, щепы и т. д. ) в углеродную крошку, на территории Ванинского района лежит порядка 25−30 тысяч кубометров коры, которая не утилизируется. Остается надеяться, что мощная поддержка сверху поможет разобраться с древесными отходами.

— Поручим министру природных ресурсов посодействовать данному проекту. Понятно, что деревообрабатывающим предприятиям сложно разбираться с этим, проще выбросить кору. Поэтому мы должны здесь подставить плечо, — заключил Вячеслав Шпорт.