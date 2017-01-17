Вячеслав Шпорт обратил внимание на экологические проблемы в Ванинском районе
Глава региона поручил министру природных ресурсов поддержать завод по переработке древесных отходов.
Глава региона поручил министру природных ресурсов поддержать завод по переработке древесных отходов.
Хабаровск, 17 января, AmurMedia.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на заседании комиссии при наблюдательном совете свободного порта Владивосток обратил внимание на экологические проблемы в Ванинском районе. Чтобы решить вопрос со свалками древесных отходов, глава региона поручил министру природных ресурсов оказать содействие проекту завода по их переработке в углеродную крошку и мазут, сообщает ИА AmurMedia.
Напомним, что ранее Вячеслав Шпорт планировал рабочую поездку в Ванинский район, но перенес её
— Тема экологии достаточно злободневная, и существует не только в Ванинском районе. Во время рабочих поездок в другие районы мы также видели эту неутилизированную кору, — отметил Вячеслав Шпорт.
Заметим, что в отсутствии подвижек в ликвидации свалок глава региона предположил круговую поруку лесопереработчиков и муниципалитета.
— Я указывал районным властям на проблему, но понятно, что они вместе с «Аркаимом» работают и не штрафуют его, — заявил губернатор.
По оценкам генерального директора ООО «Карбон-ДВ» Дмитрия Бочарова, инициировавшего создание завода по переработке отходов деревоперерабатывающей промышленности (опилок, коры, щепы
— Поручим министру природных ресурсов посодействовать данному проекту. Понятно, что деревообрабатывающим предприятиям сложно разбираться с этим, проще выбросить кору. Поэтому мы должны здесь подставить плечо, — заключил Вячеслав Шпорт.