Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7 недостатков интерьера, которые можно легко исправить
Курение в России и в мире: от чего нас хочет спасти Минздрав
Самолет, перевозивший Путина, получил повреждения
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения»
Юлия Высоцкая рассказала об отношениях с Андреем Кончаловским
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
«Это что-то новое»: Обама удивлен, что люди доверяют РФ, а не США
«Впервые столкнулись»: адмирал Британии о флоте РФ
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
Украина выбрала между Европой и РФ: СМИ рассказали о последствиях
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
18Инаугурации прошлого
15Второй зимний Московский Велопарад
12Юбилей Ренаты Литвиновой
10:34 (мск), источник: AmurMedia.ru

Вячеслав Шпорт обратил внимание на экологические проблемы в Ванинском районе

Глава региона поручил министру природных ресурсов поддержать завод по переработке древесных отходов.

Источник: khabkrai.ru

Хабаровск, 17 января, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на заседании комиссии при наблюдательном совете свободного порта Владивосток обратил внимание на экологические проблемы в Ванинском районе. Чтобы решить вопрос со свалками древесных отходов, глава региона поручил министру природных ресурсов оказать содействие проекту завода по их переработке в углеродную крошку и мазут, сообщает ИА AmurMedia.

Напомним, что ранее Вячеслав Шпорт планировал рабочую поездку в Ванинский район, но перенес её из-за технических проблем.

— Тема экологии достаточно злободневная, и существует не только в Ванинском районе. Во время рабочих поездок в другие районы мы также видели эту неутилизированную кору, — отметил Вячеслав Шпорт.

Заметим, что в отсутствии подвижек в ликвидации свалок глава региона предположил круговую поруку лесопереработчиков и муниципалитета.

— Я указывал районным властям на проблему, но понятно, что они вместе с «Аркаимом» работают и не штрафуют его, — заявил губернатор.

По оценкам генерального директора ООО «Карбон-ДВ» Дмитрия Бочарова, инициировавшего создание завода по переработке отходов деревоперерабатывающей промышленности (опилок, коры, щепы и т. д.) в углеродную крошку, на территории Ванинского района лежит порядка 25−30 тысяч кубометров коры, которая не утилизируется. Остается надеяться, что мощная поддержка сверху поможет разобраться с древесными отходами.

— Поручим министру природных ресурсов посодействовать данному проекту. Понятно, что деревообрабатывающим предприятиям сложно разбираться с этим, проще выбросить кору. Поэтому мы должны здесь подставить плечо, — заключил Вячеслав Шпорт.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Собираются ли читатели AmurMedia гадать в Святки
Лавров рассказал о попытке США завербовать дипломата из России
Исполнитель теракта в Стамбуле признал вину
Марин Ле Пен: всеми силами буду отстаивать Frexit
Топилин пообещал увеличение зарплат в 2017 году
Захарова сочла истерикой публикацию в CNN заявлений Трампа о РФ
Поиски пропавшего в 2014 году Boeing MH370 приостановлены
Новосибирские ученые обнаружили ген депрессии
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
Откуда берутся грузовики ЗИЛ: расследование «Авто Mail.Ru» «В Москве окончательно прекращена сборка грузовиков марки ЗИЛ» — эта новость, растиражированная многими изданиями, датирована вовсе не 2014 годом, а сегодняшним днём
Hi-Tech
Российский гаджет зарядит смартфон от огня Иностранные продукты способны заряжать смартфон или планшет только 3-5 минут — пока не закипит вода. Российский аналог заряжает гаджеты столько, сколько нужно
Кино
Кустурица извинился за слезы зрителей на новом фильме с Беллуччи Знаменитый сербский режиссер извинился перед зрителями, которые «слишком много плакали» во время просмотра фильма «По Млечному пути»
Недвижимость
Технология виртуальной реальности поможет выбрать дом
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом 22-летняя супруга известного телеведущего родила ему второго сына.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь