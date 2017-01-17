В Украине стартовали учебные сборы резервистов

На одном из полигонов в Харьковской области начались учебные сборы резервистов. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

«В течение 30 суток резервисты должны усовершенствовать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, а также выполнить программу профессиональной подготовки, боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады в ходе соответствующих учений и тренировок», — говорится в сообщении.