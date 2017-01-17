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10:25 (мск), источник: 112.ua

В Украине стартовали учебные сборы резервистов

В Генштабе сообщили, что к проведению сборов привлекаются более 1000 резервистов оперативного резерва из всех регионов Украины.

Источник: 112.ua

На одном из полигонов в Харьковской области начались учебные сборы резервистов. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

«В течение 30 суток резервисты должны усовершенствовать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, а также выполнить программу профессиональной подготовки, боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады в ходе соответствующих учений и тренировок», — говорится в сообщении.

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