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11:10 (мск), источник: Sputnik.by

МВД уточнило, для каких беженцев построят центры за деньги Евросоюза

Речь идет только о задержанных в Беларуси незаконных мигрантах, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Министерство внутренних дел пояснило, для каких мигрантов будут предназначены центры, которые в стране планируется построить за счет средств Евросоюза.

Еврокомиссия приняла решение реализовать в республике проект международной технической помощи, который призван решить вопросы, связанные с увеличением потока нелегальных мигрантов. На реализацию проекта республике будет выделено 7 миллионов евро.

«Одним из направлений работы в рамках проекта будет создание центров временного содержания иностранных граждан. Важно отметить, что речь идет только об иностранцах — незаконных мигрантах, задержанных в нашей республике, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут», — пояснили в данной связи в МВД.

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Там также отметили, что финансирование будет предоставлено в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства на основании соответствующего финансового соглашения, которое должно быть подписано между МВД, Еврокомиссией и представительством Международной организации по миграции (МОМ) в Беларуси. Проект соглашения уже представлен на рассмотрение белорусской стороне.

«Содержание незаконных мигрантов планируется в период проведения необходимых процедур, связанных с идентификацией личности и/или депортацией. На текущий момент у МВД и ГПК отсутствуют специализированные помещения, предназначенные для содержания и работы с данной категорией граждан. Последние размещаются в изоляторах временного содержания территориальных ОВД и ГПК», — отметили в МВД.

Кроме создания центров денежные средства предназначаются и для содействия добровольному возвращению иностранцев из Беларуси в государства, гражданами которых они являются, а также решения ряда других задач.

Ранее белорусские, российские и западные СМИ утверждали, что за средства Евросоюза в Беларуси построят центры для беженцев из Сирии, Украины и России, а также для тех, которых не смогли принять страны ЕС.

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