МВД уточнило, для каких беженцев построят центры за деньги Евросоюза

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Министерство внутренних дел пояснило, для каких мигрантов будут предназначены центры, которые в стране планируется построить за счет средств Евросоюза.

Еврокомиссия приняла решение реализовать в республике проект международной технической помощи, который призван решить вопросы, связанные с увеличением потока нелегальных мигрантов. На реализацию проекта республике будет выделено 7 миллионов евро.

«Одним из направлений работы в рамках проекта будет создание центров временного содержания иностранных граждан. Важно отметить, что речь идет только об иностранцах — незаконных мигрантах, задержанных в нашей республике, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут», — пояснили в данной связи в МВД.