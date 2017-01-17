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11:07 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко и Омар аль-Башир проводят официальные переговоры в Хартуме

17 января, Хартум /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Официальные переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом проходят в Хартуме, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

После завершения переговоров в узком составе стороны проведут переговоры в расширенном.

На переговорах лидеров двух стран предполагается обсудить перспективы и основные направления развития белорусско-суданских отношений, определить шаги по их расширению. Особое внимание будет уделено вопросам экономического сотрудничества.

Глава белорусского государства и члены официальной делегации прибыли в Хартум накануне.

Ожидается заключение договоренностей о развитии взаимодействия в разных сферах. В частности, анонсировалось подписание договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Беларусью и Суданом.

Одновременно с официальными переговорами (в президентском дворце) в Хартуме также проходит белорусско-суданский деловой форум.

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