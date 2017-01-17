Лукашенко и Омар аль-Башир проводят официальные переговоры в Хартуме
17 января, Хартум /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Официальные переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом
17 января, Хартум /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Официальные переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом
После завершения переговоров в узком составе стороны проведут переговоры в расширенном.
На переговорах лидеров двух стран предполагается обсудить перспективы и основные направления развития
Глава белорусского государства и члены официальной делегации прибыли в Хартум накануне.
Ожидается заключение договоренностей о развитии взаимодействия в разных сферах. В частности, анонсировалось подписание договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Беларусью и Суданом.
Одновременно с официальными переговорами (в президентском дворце) в Хартуме также проходит