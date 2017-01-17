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11:59 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье усилят контроль над выдачей земельных участков

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский провел двустороннюю встречу с прокурором края Сергеем Бессчасным сегодня, 17 января. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе выдачу земельных участков многодетным, скандальную стройку на месте сквера во Владивостоке и другие.

Источник: Вести Приморье

В Приморье необходимо усилить контроль в земельной сфере, заявил глава региона в начале встречи. В первую очередь это связано с реализацией третьего этапа федеральной программы по выдаче дальневосточного гектара, которая стартует с 1 февраля 2017 года. «Я полагаю, что будет немало желающих воспользоваться свои правом получить бесплатный земельный участок в Приморье, чему мы очень рады. Для нас это возможность увеличить население края до трех миллионов человек, такую задачу себе ставим сегодня. Но мы понимаем, что возможны и злоупотребления, поэтому необходим самый серьезный контроль с вашей стороны», — акцентировал внимание Губернатор.

Владимир Миклушевский также обозначил еще одну проблему — выдачу земель многодетным семьям по указу Президента. Зачастую реализация этого закона тормозится на местах, в муниципалитетах, отметил глава региона, и попросил прокурора подключиться к решению этого вопроса. «У нас была позитивная практика обращения прокуроров в суд с исками обязать глав местных администраций активизировать работу по выдаче земель многодетным. В 2015 году мы совершили серьезный прорыв в этом направлении, сейчас процесс опять затормозился, я считаю, настало время повторить эту практику», — заявил глава региона.

По словам прокурора края Сергея Бессчасного, наибольшее количество нарушений по выдаче земель фиксируется во Владивостокском городском округе. «Земля — это востребованный ресурс в крае, соответственно, степень криминализации в этой сфере очень высока. В этом году нам необходимо поработать над синхронизацией усилий на уровне работы с органами местного самоуправления, особенно во Владивостокском городском округе, где фиксируется наибольшее количество проблем с распределением земельных участков. Совместными усилиями мы сможем существенным образом снизить накал проблемы», — отметил он.

Губернатор обратил внимание прокурора и на скандальную застройку сквера во Владивостоке, по улице Бестужева, 40. «Я прошу Вас предпринять все законные способы, чтобы не допустить этой стройки. Я со своей стороны предпринимаю все усилия, Вы знаете мою позицию относительно точечной застройки — я категорически против, люди должны иметь возможность гулять с детьми в скверах, а не упираться в магазин, выходя из подъезда», — акцентировал Владимир Миклушевский.

Кроме того, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский попросил прокурора взять на особый контроль расходование федеральных средств, выделяемых на ликвидацию последствий ЧС в Приморье.

«Особенно это касается средств, выдаваемых на приобретение жилья пострадавшим, чьи дома признаны непригодными для проживания после тайфуна “Лайонрок”, это 432 семьи. Мы уже направили в прокуратуру края данные по предполагаемым мошенническим действиям», — подчеркнул глава региона. Стороны также обсудили решение проблемы по задолженности приморских предприятий перед работниками по зарплатам, а также ряд земельных вопросов, в том числе выдачу дальневосточных гектаров и скандальную стройку на месте сквера во Владивостоке.

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