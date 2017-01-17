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11:31 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Транспортную схему Екатеринбурга вынесут на народный суд

Чтобы дело не дошло митингов.

Источник: УралИнформБюро

Новую транспортную схему Екатеринбурга, вызвавшую шквал негодования, вынесут на народное обсуждение.

Как рассказал «Уралинформбюро» секретарь Общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов, 18 января 2017 года он вместе с чиновниками из администрации лично проедется в автобусах и трамваях, чтобы услышать мнение пассажиров о реформе.

А на 31 января запланировано заседание Общественной палаты, на котором соберутся законодатели, представители компании-разработчика новой схемы («Город. Pro»), прокуратуры и мэрии.

«С точки зрения закона, это обсуждение должно было быть проведено раньше, поскольку новая схема касается огромного круга лиц», — прокомментировал С. Полыганов.

Новая схема, которую планируют внедрить с 1 июля 2017 года, предполагает отмену 113 маршрутов общественного транспорта. Их заменят всего 62. В результате некоторые районы могут превратиться в резервации.

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