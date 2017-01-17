Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7 недостатков интерьера, которые можно легко исправить
Специалисты рассказали о неожиданных признаках ума
Десятки женщин в Дагестане признались, что подверглись обрезанию
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения»
Кэти Перри стала блондинкой
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Новое видео внучки Пугачевой
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения»
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
"Улетаю холостяком": Воробьев застал любимую за изменой
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
Украина выбрала между Европой и РФ: СМИ рассказали о последствиях
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
18Инаугурации прошлого
15Второй зимний Московский Велопарад
12Юбилей Ренаты Литвиновой
11:20 (мск), источник: Telegraf.com.ua

ВР планирует утвердить свою смету и календарный план

Во вторник пленарное заседание Верховной Рады будет продолжаться до 18.00.

Источник: Telegraf.com.ua

Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть несколько блоков вопросов, а также утверждении сметы парламента и календарный план проведения 6-й сессии ВР восьмого созыва. В частности первый блок вопросов — транспортные. Так, планируется рассмотреть во втором чтении законопроект относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.

Также среди вопросов — законопроекты относительно автомобильных дорог оборонного значения, о государственной программе авиационной безопасности гражданской авиации и прочие. Кроме того, депутаты планируют рассмотреть вопросы экологической политики.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Профессии, которые технический прогресс оставил в прошлом (Фото)
Лавров рассказал о попытке США завербовать дипломата из России
Исполнитель теракта в Стамбуле признал вину
Марин Ле Пен: всеми силами буду отстаивать Frexit
Топилин пообещал увеличение зарплат в 2017 году
Захарова сочла истерикой публикацию в CNN заявлений Трампа о РФ
Поиски пропавшего в 2014 году Boeing MH370 приостановлены
Новосибирские ученые обнаружили ген депрессии
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
Откуда берутся грузовики ЗИЛ: расследование «Авто Mail.Ru» «В Москве окончательно прекращена сборка грузовиков марки ЗИЛ» — эта новость, растиражированная многими изданиями, датирована вовсе не 2014 годом, а сегодняшним днём
Hi-Tech
Российский гаджет зарядит смартфон от огня Иностранные продукты способны заряжать смартфон или планшет только 3-5 минут — пока не закипит вода. Российский аналог заряжает гаджеты столько, сколько нужно
Кино
Кустурица извинился за слезы зрителей на новом фильме с Беллуччи Знаменитый сербский режиссер извинился перед зрителями, которые «слишком много плакали» во время просмотра фильма «По Млечному пути»
Недвижимость
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Жилье в Ленинградской области начало дорожать
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом 22-летняя супруга известного телеведущего родила ему второго сына.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь