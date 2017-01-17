ВР планирует утвердить свою смету и календарный план

Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть несколько блоков вопросов, а также утверждении сметы парламента и календарный план проведения 6-й сессии ВР восьмого созыва. В частности первый блок вопросов — транспортные. Так, планируется рассмотреть во втором чтении законопроект относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.

Также среди вопросов — законопроекты относительно автомобильных дорог оборонного значения, о государственной программе авиационной безопасности гражданской авиации и прочие. Кроме того, депутаты планируют рассмотреть вопросы экологической политики.