ВР планирует утвердить свою смету и календарный план
Во вторник пленарное заседание Верховной Рады будет продолжаться до 18.00.
Во вторник пленарное заседание Верховной Рады будет продолжаться до 18.00.
Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть несколько блоков вопросов, а также утверждении сметы парламента и календарный план проведения 6-й сессии ВР восьмого созыва. В частности первый блок вопросов — транспортные. Так, планируется рассмотреть во втором чтении законопроект относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.
Также среди вопросов — законопроекты относительно автомобильных дорог оборонного значения, о государственной программе авиационной безопасности гражданской авиации и прочие. Кроме того, депутаты планируют рассмотреть вопросы экологической политики.