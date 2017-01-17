Кличко посетит украинский завтрак Пинчука в Давосе

«На Украинский завтрак пойду. Я уверен, что должен как человек, которого знают во всем мире, доносить позицию — и как гражданина, и как представителя власти — относительно внешней политики Украины, относительно реформ, которые происходят. Кроме того, есть риски, что кто-то другой будет доносить неправильные месседжи или спекулировать, в первую очередь, относительно нашей политики евроинтеграции. А она остается неизменной», — отметил Кличко.

Он также рассказал, что помимо завтрака Пинчука, примет участие еще в ряде мероприятий, многосторонних и двусторонних встреч.