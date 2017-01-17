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11:49 (мск), источник: ДЕЙТА

Депутаты Приморья озаботились новой Общественной палатой

На заседании комитета Законодательного Собрания по региональной политике и законности депутаты определились с датой формирования Общественной палаты Приморского края. Об этом ИА Дейта сообщили в краевом парламенте.

Источник: ДЕЙТА

«Срок полномочий членов Общественной палаты Приморского края заканчивается 15 мая, — сказал заместитель председателя комитета Александр Лось. — Поэтому Законодательное Собрание обязано не позднее, чем за три месяца до истечения срока полномочий членов палаты принять решение о начале процедуры формирования ее нового состава. Сегодня решено рекомендовать краевому парламенту определить день начала процедуры формирования нового состава Общественной палаты — 6 февраля».

Напомним, что, не позднее 55 дней со дня начала процедуры формирования Общественной палаты нового состава, 10 членов утверждаются губернатором Приморского края по представлению общероссийских и межрегиональных общественных объединений, 10 — назначает Законодательное Собрание и еще 10 представителей выберут сами члены Общественной палаты.

Список членов Общественной палаты будет размещен на официальном сайте Законодательного Собрания не позднее 80 дней со дня начала процедуры формирования нового состава. Общественная палата избирается на срок — три года. Первое заседание вновь избранной Общественной палаты должно быть проведено не позднее чем через 10 дней со дня истечения срока полномочий членов Общественной палаты действующего состава.

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