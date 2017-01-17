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12:27 (мск), источник: НТА-Приволжье

Мэр Арзамаса Татьяна Парусова намерена досрочно сложить свои полномочия

Заседание конкурсной комиссии по избранию кандидатов на должность главы муниципального образования пройдет 10 февраля.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщили в пресс-службе мэра, на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, правовым вопросам, взаимодействию с общественными организациями и средствами массовой информации Арзамасской гордумы 16 января депутаты рассмотрели вопрос о досрочном сложении своих полномочий мэром Татьяной Парусовой. Кроме этого, вопрос вынесен на повестку дня заседания Думы.

Согласно информации, решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования с 18 января 2017 года было принято Татьяной Парусовой для перехода на одноглавую систему управления муниципалитетом.

Также в сообщении отмечается, что заседание конкурсной комиссии по избранию кандидатов на должность главы муниципального образования — мэра города Арзамаса пройдет 10 февраля.

Напомним, что на октябрьском заседании городской Думы депутаты оценили деятельность главы администрации Арзамаса Игоря Киселева как неудовлетворительную.

Ранее сообщалось, что на заседании 26 мая депутаты Заксобрания Нижегородской области приняли закон об отмене «двуглавой» системы МСУ в регионе за исключением Сарова и Нижнего Новгорода.

Правом выдвижения участников конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района, городского округа Нижегородской области обладают губернатор, депутатские фракции в представительном органе муниципального МСУ, депутаты представительного органа численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов, политические партии, иные общественные объединения.

При этом половина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом соответствующего муниципального образования, другая половина — губернатором Нижегородской области. На голосование депутатов Земских собраний, Советов депутатов и городских Дум по итогам рассмотрения комиссией должно быть представлено не менее двух зарегистрированных кандидатов.

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