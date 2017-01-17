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11:52 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Порошенко прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Швейцарию, где будет участвовать в 47-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в городе Давос. Об этом сообщила во вторник, 17 января, его пресс-служба.

Источник: Nbnews.com.ua

«Глава Украинского государства выступит с речью во время сессии «Движение на Восток: усиление европейского соседства», примет участие в заседании мировых экономических лидеров «Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире» и дебатах «Новый договор для Европы», — говорится в сообщении.

Также в ходе работы Форума г-н Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.

Напомним, Петр Порошенко в Давосе не будет принимать участие в «Украинском завтраке» бизнесмена Виктора Пинчука.

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