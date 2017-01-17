Порошенко прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум

«Глава Украинского государства выступит с речью во время сессии «Движение на Восток: усиление европейского соседства», примет участие в заседании мировых экономических лидеров «Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире» и дебатах «Новый договор для Европы», — говорится в сообщении.

Также в ходе работы Форума г-н Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.

Напомним, Петр Порошенко в Давосе не будет принимать участие в «Украинском завтраке» бизнесмена Виктора Пинчука.