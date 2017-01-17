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11:56 (мск), источник: РБК

Лавров раскрыл детали о попытке США завербовать дипломата из России

Американские спецслужбы в апреле прошлого года пытались завербовать советника-посланника посольства России в Вашингтоне. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам 2016 года заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, это произошло в апреле 2016 года. Он рассказал, что «на уровне второго человека в посольстве, на уровне советника-посланника был вербовочный подход с предложением сотрудничать».

Кроме того, по словам Лаврова, еще российскому «дипломату старшего звена» спецслужбы США пытались «сделать вербовочное предложение». Они положили в машину дипломата «в его отсутствие $10 тыс. с предложением о сотрудничестве».

Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией и сейчас работают на благо российского государства, если кто интересуется.
Сергей ЛавровМинистр иностранных дел РФ

Ранее о попытке завербовать российского дипломата в США сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Об этом 16 января она заявила в эфире телеканала «Россия 1».

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Захарова рассказала о попытке вербовки российского дипломата в США

Как уточнила представитель министерства, дипломаты пытались приобрести в США лекарство, необходимое для лечения бывшего председателя правительства России Евгения Примакова.

В итоге, как рассказала Захарова, представителя дипмиссии, который пришел за лекарством в аптеку, встретили сотрудники американских спецслужб.

После, по словам официального представителя МИДа, они проводили российского дипломата в подвал магазина, где не работала сотовая связь. Там россиянин провел около часа, а весь разговор, как подчеркнула Захарова, был похож на вербовку.

Комментарии
1
perplexed
Как уточнила представитель министерства, дипломаты пытались приобрести в США лекарство, необходимое для лечения бывшего председателя правительства России Евгения Примакова.
В итоге, как рассказала Захарова, представителя дипмиссии, который пришел за лекарством в аптеку
------------------
Примакову лекарство в обычной американской аптеке покупали... Видать скоро опять будем просить джинсы привезти с этим импортозамещателем.
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