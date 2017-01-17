Лавров раскрыл детали о попытке США завербовать дипломата из России

По его словам, это произошло в апреле 2016 года. Он рассказал, что «на уровне второго человека в посольстве, на уровне советника-посланника был вербовочный подход с предложением сотрудничать».

Кроме того, по словам Лаврова, еще российскому «дипломату старшего звена» спецслужбы США пытались «сделать вербовочное предложение». Они положили в машину дипломата «в его отсутствие $10 тыс. с предложением о сотрудничестве».