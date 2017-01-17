Партбилет в обмен на парк: Дмитрий Сулеев дал слово губернатору Приморья, что вернет землю

Владивосток, 17 января, PrimaMedia.

Депутат Думы города Владивостока Дмитрий Сулеев, персональное дело которого рассмотрели на заседании президиума «Единой России» сегодня, 17 января, готов вернуть землю в районе Бестужева, 40, где шло строительство супермаркета, в городскую собственность. Там народный избранник построит парк. Как сообщают РИА PrimaMedia источники в президиуме, такое предложение ему сделал в ходе заседания губернатор Приморского края, а Сулеев, в свою очередь, взял слово его исполнить. В противном случае, депутату грозило исключение из партии по дискредитирующим «Единую Россию» обстоятельствам.

Заседание президиума, о котором ранее писало агентство, состоялось в администрации Приморского края. Вторым вопросом повестки стояло рассмотрение действий депутата Дмитрия Сулеева, которые в партии расценивают как дискредитирующие. Компания народного избранника ведет стройку в районе Бестужева, 40, где ранее располагался сквер. Выяснилось, что там планируется разместить супермаркет «Реми». Деревья в итоге были вырублены. На этот факт обратили местные жители, которые и забили тревогу в начале декабря. Позже жители Бестужева и депутат Сулеев встретились в Думе Владивостока на круглом столе. В течение более чем двух часов они разбирались в долгой и непростой судьбе спорного участка, и договорились до создания согласительной комиссии, которая должна заставить стороны учесть интересы друг друга. Предлагалось также заморозить строительство на время работы комиссии, однако утром 22 декабря жители обнаружили, что строительство продолжилось. 30 декабря администрация города Владивостока отменила разрешение на строительство. Юрист, консультирующий компанию депутата, заявил, что этот отказ будет обжалован.

Действия Сулеева в «Единой России» расценили как дискредитирующие. На заседании президиума депутату напомнили, что на выборы в Думу города в 2012 году партия шла с программой «Комфортный город». А компания г-на Сулеева де-факто эту программу перечеркивает. За это ему грозит лишение партбилета, на этом настаивала контрольная комиссия. По словам участника заседания, Дмитрий Сулеев объяснил, что во Владивостоке раньше всем подряд землю раздавали. Поэтому его искренне удивило такое недовольство и внезапная активность, в которой он видит и политическую подоплеку.

По словам собеседника агентства, губернатор Владимир Миклушевский, который также является членом президиума регионального политсовета «Единой России» предложил подарить землю в районе Бестужева, 40, городу и построить там парк. Как отметил источник, Сулеев попросил не исключать его из партии и принял это предложение, отметив, что «готов все исправить ради партии».

Депутат взял слово, что в течение двух недель с территории на Бестужева будет устранена вся строительная инфраструктура и начнется высадка деревьев. Сквер будет восстановлен с учетом мнения жителей. Исполнение этого решения взял на свой контроль региональный исполнительный комитет.

Президиум РПС все-таки применил дисциплинарные меры в отношении Дмитрия Сулеева: партийцы вынесли ему предупреждение. Как пояснил источник, после предупреждения может быть только исключение из партии, которого ему удалось избежать.

Впрочем, после инцидента с вырубкой сквера на Бестужева под строительство единороссы в целом озаботились состоянием парков во Владивостоке. Губернатор предложил проработать проект по сохранению зеленых насаждений в городе. Заместителем секретаря РПС, ответственным за проектную работу, назначили депутата Заксобрания Приморья Юрия Корсакова.