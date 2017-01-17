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11:54 (мск), источник: NewsKo

Пермские депутаты предложили исключить из очереди на снос гаражи и заборы

Сегодня, 17 января, на комитете по экономическому развитию Пермской городской думы депутат Александр Филиппов предложил создать в Перми чёткую систему сноса незаконно установленных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций.

Для этого предлагается определить очередь на демонтаж таких объектов, увеличить срок для добровольного демонтажа до 5−10 дней и исключить из перечня предназначенных под снос объектов незаконно установленные гаражи, заборы и прочие строения, не попадающие под определение рекламы и торговых точек.

«На сегодняшний день не установлены принципы первоочерёдности демонтажа незаконных объектов, — пояснил своё предложение Александр Филиппов. — Сносом незаконных объектов занимаются районные администрации, а по факту — один человек. На наш взгляд, это неправильно. Юридически все незаконно построенные нестационарные объекты равны, и решать, что какой-то объект более законный, а какой-то менее законный — неверно».

Иными словами, депутат намекнул на коррупциогенный фактор в истории со сносом незаконных торговых точек и рекламных конструкций. Поэтому, чтобы исключить субъективизм в принятии решений о демонтаже объектов нужно создать чёткую очередность, по которой по мере появления средств на принудительный демонтаж самострои будут подвергаться сносу. И эта очерёдность будет только для нестационарных незаконных объектов торговли и рекламных конструкций. А старые железные гаражи, заборы, незаконные автостоянки будут ликвидироваться в рамках программы по внешнему благоустройству.

По словам заместителя главы администрации Перми Виктора Агеева, сейчас ликвидированы практически все незаконные нестационарные торговые объекты в городе. Осталось только около 30 таких объектов, по которым идут суды.

«Незаконных объектов некоммерческого характера в Перми порядка 7 тыс., — рассказал господин Агеев. — И они постоянно появляются и выявляются. Поэтому назвать сроки их ликвидации очень сложно. Мы демонтируем их в рамках программы по благоустройству».

В свою очередь депутат Сергей Богуславский предложил авторам поправок проанализировать экономический ущерб от наличия незаконных объектов в городе и уже отсюда делать выводы по первоочерёдности их демонтажа.

«Нужно узнать сумму экономического ущерба и, исходя из этого, определять первоочерёдность сноса этих объектов. А когда появится экономическая обоснованность демонтажа, депутаты смогут выделять большие суммы в бюджете на эти цели», — заключил Богуславский.

Иными словами, по мнению депутата, незаконный торговый павильон в центре города приносит бюджету больше ущерба от неуплаты аренды, налогов и т.

«Незаконных объектов некоммерческого характера в Перми порядка 7 тыс.,&чем ржавый гараж на станции Бахаревка, а, следовательно, гараж на Бахаревке можно ещё долго не трогать, а вот павильон в центре нужно снести в первую очередь.

В итоге депутаты экономического комитета единогласно поддержали инициативу Александра Филиппова.

Администрации Перми будет поручено к 1 июня 2017 года привести нормативные акты относительно демонтажа незаконно установленных объектов в соответствии с озвученными поправками.

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