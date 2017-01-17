Додон: граждане Молдовы выступают за партнерство с Россией
По словам избранного президента Молдовы Игоря Додона, Кишинев настроен на конструктивный диалог с Москвой, так как появился реальный шанс решить некоторые проблемы.
По словам избранного президента Молдовы Игоря Додона, Кишинев настроен на конструктивный диалог с Москвой, так как появился реальный шанс решить некоторые проблемы.
КИШИНЕВ, 17 янв —Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко, сообщает РИА Новости.
«Своим выбором граждане Молдовы показали, что выступают за стратегическое партнерство с Россией, выбор, который они сделали в прошлом году, еще раз подтверждает, что большинство граждан не согласны с тем, что происходило в наших двусторонних отношениях за последние семь лет» — сказал Додон.
Он подчеркнул, что последние семь лет «были не самым лучшим периодом в истории отношений Молдовы и России».
«Мы настроены на конструктивный диалог, мы прагматичны, мы понимаем, что у нас есть реальный шанс решить или начать решать некоторые проблемы», — заявил Додон на встрече с Матвиенко.
Президент Молдовы подчеркнул, что это его первый визит в Россию с 2008 года, и выразил надежду, что в ходе этой поездки Москве и Кишиневу удастся обсудить сотрудничество двух стран в торговой сфере, урегулирование в непризнанной ПМР и судьбу молдавских мигрантов.
Игорь Додон вступил в должность президента 23 декабря. Согласно предвыборной программе, Додон, в частности, намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике.