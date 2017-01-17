Додон: граждане Молдовы выступают за партнерство с Россией

КИШИНЕВ, 17 янв —Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко, сообщает РИА Новости.

«Своим выбором граждане Молдовы показали, что выступают за стратегическое партнерство с Россией, выбор, который они сделали в прошлом году, еще раз подтверждает, что большинство граждан не согласны с тем, что происходило в наших двусторонних отношениях за последние семь лет» — сказал Додон.

Он подчеркнул, что последние семь лет «были не самым лучшим периодом в истории отношений Молдовы и России».