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12:47 (мск), источник: РБК

Страсбург обязал Россию выплатить компенсацию по «закону Димы Яковлева»

Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе на запрет американцам усыновлять детей из России. Инстанция присудила гражданам США €75 тыс.

Источник: РИА "Новости"

Европейский суд по правам человека признал, что «закон Димы Яковлева» дискриминирует американцев в праве на усыновление российских детей. Решение по 16 жалобам опубликовано во вторник, 17 января, на сайте Страсбурского суда.

Им присуждена компенсация в размере €75 тыс.

Жалобы подали 45 граждан США, которые планировали усыновить 27 детей из России. В материалах отмечается, что все они начали оформлять необходимые документы с 2010 по 2012 год. Многие из детей, которых должны были усыновить американцы, страдают от серьезных заболеваний, вызывающих нарушения в развитии и требующих специальной медицинской помощи.

Американские семьи в большинстве случаев получили подтверждения от властей, что они подходят для усыновления и что детей невозможно передать в российские семьи. Также заявители провели несколько дней в детских домах и встретились с детьми. Сироты успели привязаться к приемным семьям, отмечается в материалах ЕСПЧ. Кроме того, в одном случае речь идет об усыновлении ребенка, брат которого уже жил в этой же приемной семье.

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К концу 2012 года заявители выполнили все условия и почти завершили процедуру усыновления, когда был принят «закон Димы Яковлева». Попытки оспорить акт в российских судах оказались безуспешными, после чего истцы приняли решение обратиться в ЕСПЧ.

В решении Страсбургского суда отмечается, что российские власти нарушили право на уважение частной и семейной жизни (ст. 8 Европейской конвенции по правам человека). Также был нарушен запрет на пытки и дискриминацию (ст. 3 и 14 конвенции).

Порядок усыновления российских детей иностранцами изменился после вступления в силу 1 января 2013 года «закона Димы Яковлева». Документ ввел запрет на усыновление российских детей гражданами США. В начале июля 2008 года усыновленный гражданами США Дмитрий Яковлев погиб из-за того, что был оставлен на жаре в закрытом автомобиле.

Документ, как предполагали депутаты Госдумы, должен был стать симметричным ответом на «акт Магнитского», который запретил въезд в США ряду российских чиновников и предполагал заморозку их счетов. «Закон Димы Яковлева» критиковали общественность и правозащитники, а также высокопоставленные чиновники.

Комментарии
2
Сергей Саморуков
Очень правильно . Кстати , весьма своевременно здесь эта новость появилась . Если для Примакова лекарства в США доставали , то представьте чем и как лечат наших детей и особенно брошенных??? У них нет друзей в дип.корпусе . А что им остаётся ? Остаются семьи в которых их убивают или заражают ВИЧ-инфекцией . Новости об указанном мною всем известны . Никаких сплетен я не пишу , а всё - из открытых источников .
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Михаил
Мы молча подотремся их решением по их же примеру и будем делать свои дела.
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