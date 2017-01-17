Страсбург обязал Россию выплатить компенсацию по «закону Димы Яковлева»

Источник: РИА "Новости"

Европейский суд по правам человека признал, что «закон Димы Яковлева» дискриминирует американцев в праве на усыновление российских детей. Решение по 16 жалобам опубликовано во вторник, 17 января, на сайте Страсбурского суда.

Им присуждена компенсация в размере €75 тыс.

Жалобы подали 45 граждан США, которые планировали усыновить 27 детей из России. В материалах отмечается, что все они начали оформлять необходимые документы с 2010 по 2012 год. Многие из детей, которых должны были усыновить американцы, страдают от серьезных заболеваний, вызывающих нарушения в развитии и требующих специальной медицинской помощи. Американские семьи в большинстве случаев получили подтверждения от властей, что они подходят для усыновления и что детей невозможно передать в российские семьи. Также заявители провели несколько дней в детских домах и встретились с детьми. Сироты успели привязаться к приемным семьям, отмечается в материалах ЕСПЧ. Кроме того, в одном случае речь идет об усыновлении ребенка, брат которого уже жил в этой же приемной семье.