Страсбург обязал Россию выплатить компенсацию по «закону Димы Яковлева»
Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе на запрет американцам усыновлять детей из России. Инстанция присудила гражданам США €75 тыс.
Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе на запрет американцам усыновлять детей из России. Инстанция присудила гражданам США €75 тыс.
Европейский суд по правам человека признал, что «закон Димы Яковлева» дискриминирует американцев в праве на усыновление российских детей. Решение по 16 жалобам опубликовано во вторник, 17 января, на сайте Страсбурского суда.
Им присуждена компенсация в размере €75 тыс.
Жалобы подали 45 граждан США, которые планировали усыновить 27 детей из России. В материалах отмечается, что все они начали оформлять необходимые документы с 2010 по 2012 год. Многие из детей, которых должны были усыновить американцы, страдают от серьезных заболеваний, вызывающих нарушения в развитии и требующих специальной медицинской помощи.
Американские семьи в большинстве случаев получили подтверждения от властей, что они подходят для усыновления и что детей невозможно передать в российские семьи. Также заявители провели несколько дней в детских домах и встретились с детьми. Сироты успели привязаться к приемным семьям, отмечается в материалах ЕСПЧ. Кроме того, в одном случае речь идет об усыновлении ребенка, брат которого уже жил в этой же приемной семье.
К концу 2012 года заявители выполнили все условия и почти завершили процедуру усыновления, когда был принят «закон Димы Яковлева». Попытки оспорить акт в российских судах оказались безуспешными, после чего истцы приняли решение обратиться в ЕСПЧ.
В решении Страсбургского суда отмечается, что российские власти нарушили право на уважение частной и семейной жизни (ст. 8 Европейской конвенции по правам человека). Также был нарушен запрет на пытки и дискриминацию (ст. 3 и 14 конвенции).
Порядок усыновления российских детей иностранцами изменился после вступления в силу 1 января 2013 года «закона Димы Яковлева». Документ ввел запрет на усыновление российских детей гражданами США. В начале июля 2008 года усыновленный гражданами США Дмитрий Яковлев погиб
Документ, как предполагали депутаты Госдумы, должен был стать симметричным ответом на «акт Магнитского», который запретил въезд в США ряду российских чиновников и предполагал заморозку их счетов. «Закон Димы Яковлева» критиковали общественность и правозащитники, а также высокопоставленные чиновники.