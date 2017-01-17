Чтобы хорошо чистить снег, администрации Самары нужно еще 400 млн рублей

Как отмечают в мэрии города, увеличение числа спецтехники должно повысить эффективность уборки. Кроме того, это позволит гораздо шире использовать современные методы борьбы со снегом.

Напомним, что для более качественной уборки снега организован контроль. Так, самарцы могут позвонить в администрацию своего района и сообщить об адресах, где управляющие компании недобросовестно расчищают снег:

Самарский район — 333−03−39 (в рабочее время);.

Куйбышевский район — 330−05−54 (в рабочее время);.

Ленинский район — 310−31−66 (в рабочее время);.

Советский район — 262−27−71 (в рабочее время), 262−46−21 (в не рабочее время);.

Промышленный район — 995−99−22 (в рабочее время);.

Кировский район — 995−00−57 (в рабочее время);.

Красноглинский район — 950−46−00 (в рабочее время), ‎‎950−03−13 (в не рабочее время);.

Октябрьский район — 335−17−16, 266−92−98 (в рабочее время);.

Железнодорожный район — 339−01−05 (в рабочее время).

Также работает телефонная линия Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары: 266−56−17.