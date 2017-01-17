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13:14 (мск), источник: Sputnik.md

Додон: соглашение между ЕС и Молдовой было подписано поспешно

Избранный президент Молдовы сделал ряд заявлений в рамках своего визита в Москву.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Ряд соглашений между Молдовой и Евросоюзом были подписаны поспешно. Такое заявление сделал президент Молдовы Игорь Додон.

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«Мы понимаем геополитические реалии на данном этапе, мы понимаем, что действуют некоторые соглашения, которые подписывала Молдова с Евросоюзом, мы считаем, были поспешными в 2014 году, выступаем за новые соглашения», — заявил Додон на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которого цитирует РИА Новости.

Молдова в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом ухудшились отношения между Москвой и Кишиневом. По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через Молдову поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

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