Додон: соглашение между ЕС и Молдовой было подписано поспешно

«Мы понимаем геополитические реалии на данном этапе, мы понимаем, что действуют некоторые соглашения, которые подписывала Молдова с Евросоюзом, мы считаем, были поспешными в 2014 году, выступаем за новые соглашения», — заявил Додон на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которого цитирует РИА Новости.

Молдова в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом ухудшились отношения между Москвой и Кишиневом. По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через Молдову поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.