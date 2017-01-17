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13:08 (мск), источник: Ежедневник.by

МСЭ приступил к реализации новой политики доступа к информации

Международный союз электросвязи приступил к реализации новой политики доступа к информации и обязался предоставлять открытый online доступ к большему объему информации и документов, которыми МСЭ располагает, управляет или которые он создает.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщила пресс-служба Министерства связи и информатизации Беларуси, решение об этом было принято Советом МСЭ в 2016 году. Его цель — привести политику открытого доступа к информации для основных конференций и собраний МСЭ в соответствие с политикой других международных организаций, таких как Всемирный банк, Программа развития ООН (ПРООН) и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), а также повысить прозрачность процессов принятия решений в МСЭ.

Так, с 1 января 2017 года на веб-сайте МСЭ общественности будут доступны входные документы, резюме решений, отчеты и другие итоговые документы. Данный процесс станет постоянной составной частью основных конференций и собраний МСЭ в предстоящие годы, в том числе собраний рабочих групп Совета МСЭ, консультативных групп МСЭ, предстоящей Всемирной конференции по развитию электросвязи 2017 года и основного руководящего органа МСЭ — Полномочной конференции, которая должна в очередной раз пройти в последнем квартале 2018 года.

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