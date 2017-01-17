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15:28 (мск), источник: Калининград.Ru

Ярошук: Горку в Центральном парке невозможно сделать безопасной, будем пересыпать

Горку в Центральном парке Калининграда невозможно сделать полностью безопасной для людей. Об этом заявил глава города Александр Ярошук после оперативного совещания во вторник, 17 января.

Источник: Калининград.Ru

— Думаю, что это невозможно сделать. Если будет санкционированная горка, то вся ответственность ляжет на власти, поэтому будем пересыпать. Можно устроить маленький спуск, но это людей не устраивает, — посетовал градоначальник.

Он подчеркнул, что лично распорядился пересыпать песком спуск в парке, чтобы люди не получали травмы.

— Не дай бог что случится. Не надо доводить до греха. Раньше никому в голову не приходило жаловаться в горисполком на травмы детей на горках или турниках, а сейчас не так, — пояснил мэр.

Горку в Центральном парке Калининграда пересыпали песком в конце новогодних каникул. Это сделали после того, как несколько человек скатились в ручей.

Спуски в парке засыпали зимой и в прошлом году. Тогда мэр Калининграда назвал такое решение вопиющим.

«Калининградцы продолжат там кататься, как и катались кёнигсбержцы. В будущем такого не повторится, потому что это глупость… Ну полная глупость», — возмущался Ярошук.

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