Ярошук: Горку в Центральном парке невозможно сделать безопасной, будем пересыпать

— Думаю, что это невозможно сделать. Если будет санкционированная горка, то вся ответственность ляжет на власти, поэтому будем пересыпать. Можно устроить маленький спуск, но это людей не устраивает, — посетовал градоначальник.

Он подчеркнул, что лично распорядился пересыпать песком спуск в парке, чтобы люди не получали травмы.

— Не дай бог что случится. Не надо доводить до греха. Раньше никому в голову не приходило жаловаться в горисполком на травмы детей на горках или турниках, а сейчас не так, — пояснил мэр.

Горку в Центральном парке Калининграда пересыпали песком в конце новогодних каникул. Это сделали после того, как несколько человек скатились в ручей.

Спуски в парке засыпали зимой и в прошлом году. Тогда мэр Калининграда назвал такое решение вопиющим.

«Калининградцы продолжат там кататься, как и катались кёнигсбержцы. В будущем такого не повторится, потому что это глупость… Ну полная глупость», — возмущался Ярошук.