Глава СПЧ поддержал решение Европейского суда о неправомерности «закона Димы Яковлева»

«Мы поддерживаем решение ЕСПЧ. Я думаю, что сейчас как раз будет возможность, если американская сторона проявит добрую волю, значительно улучшить отношения между нашими странами. И в рамках такого улучшения могли бы быть пересмотрены законодательные акты и американские, и российские», — сообщил Федотов «Интерфаксу» во вторник.

Он напомнил, что в СПЧ с самого начала выражали сомнение по поводу того, что запрет иностранного усыновления будет адекватной мерой на ущемление прав российских граждан со стороны властей США.

«Закон Димы Яковлева» предусматривает запрет на усыновление российских детей гражданами США. Закон был назван по имени двухлетнего мальчика из России, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.